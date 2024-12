Stefano de Martino addobba casa per le feste: in cima all’albero fa capolino Babbo Natale

video suggerito

L'Albero di Natale in casa di Stefano De Martino

Con l'arrivo di dicembre comincia ufficialmente il conto alla rovescia per Natale. In realtà, il countdown c'è chi lo inizia ben prima: ormai è gettonatissimo addobbare casa e calarsi nell'atmosfera delle feste con largo anticipo. Nella maggior parte dei casi è un modo per risvegliare l'umore: si parla di teoria dell'anticipazione della gioia, perché è come se decorazioni, presepi e lucine rendessero istantaneamente più felici. Anche Stefano De Martino, con l'arrivo di dicembre, non ha resistito al fascino intramontabile dell'albero di Natale.

L'albero di Natale di Stefano De Martino

Albero vero o albero finto? Addobbi tradizionali o decorazioni originali? Presepe sì o presepe no? Oro o argento? A Natale, la scelta è infinita: ognuno può optare per ciò che sente più allineato ai propri gusti, scegliere ciò che sente maggiormente proprio, così da circondarsi di un'atmosfera davvero calorosa da cui farsi abbracciare. Il Natale è la festa che più di tutte scalda i cuori, ma esiste anche chi è immune a questo fascino e vive le feste con malinconia, persino rabbia. Dipende dai ricordi che questo periodo evoca. Stefano De Martino quest'anno trascorrerà le festività dividendosi tra lavoro e famiglia. Sarà al timone di una prima serata su Rai 1, il 23 dicembre, in compagnia di Gianni Morandi e Antonella Clerici. E ovviamente, trascorrerà del tempo anche con il figlio Santiago.

L'immancabile albero addobbato è al suo posto, in casa del conduttore. Lui ama le decorazioni tradizionali, con palline e lucine. Stavolta si è affidato alla Cartoleria Varzi, un punto di riferimento quando si tratta di addobbi. Quest'anno si sono occupati degli alberi di Valentina Ferragni, Giulia De Lellis, Chiara Ferragni. Stefano De Martino ha puntato sull'abbinamento rosso-verde-oro, tra i più classici, con tocchi scintillanti di caldi punti luce. Tutto si abbina perfettamente alla parete in mattoni della sala moderna, che scalda l'ambiente. Il vero dettaglio che balza agli occhi, però, è il puntale, il tocco più giocoso dell'allestimento. C'è un Babbo Natale sulla cima dell'albero, che conferisce un po' di brio al design complessivo: spunta tra i rami e sembra quasi fare ciao con la mano.