La passione di Stefano De Martino per il design: i dettagli più originali in casa del conduttore Stefano De Martino è attento alla privacy e ormai sui social condivide poco della vita privata, della quotidianità casalinga. Il conduttore vive a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Quando non è alle prese col lavoro, Stefano De Martino ama godersi la tranquillità e il calore della sua abitazione, una casa accogliente e moderna, dove l'attenzione al dettaglio fa la differenza. Proprio come è minimal e raffinato nel vestire, così ha scelto di arredare l'appartamento in modo elegante e sofisticato, con un occhio agli elementi di design.

Come è fatta la casa di Stefano De Martino a Milano

Il conduttore di Torre Annunziata, ora al timone di Affari Tuoi, ha una casa a Milano di recente rinnovata con l'aiuto dell'interior designer Vincenzo Sabatino e dell'architetto Domenico U Iovine. Gli ambienti spiccano per la luminosità e la cura dei dettagli, con l'inserimento di elementi di design inconfondibili. La caratteristica principale del salotto sono le decorazioni barocche bianche sul soffitto, mentre la pavimentazione ha il parquet. Spiccano un pianoforte, quadri astratti con maxi cornici, lampade. L'elemento principale della camera da letto è il letto matrimoniale con testiera in velluto blu posto proprio al centro della stanza, con tanta luce naturale che filtra dal balcone. Minimal e moderna anche la cucina con finiture in acciaio, dotata anche questa di balcone.

Il divano nel salotto

Quanto costano il divano di velluto e le sedie di design

L'unico tocco di colore nel salotto del conduttore è costituito dal divano, che dona all'ambiente un tocco di brio, rendendolo più moderno. Non è un divano qualsiasi. Si tratta di un modello di Biosofa, azienda Made in Italy che produce mobili 100% naturali. Questo divano, frutto della creatività di Davide Barzaghi, il cofondatore del brand, costa circa 10.000 euro. Il design è lineare, ma la particolarità sta nel rivestimento in velluto, morbido e confortevole, che presenta bordature a contrasto che lo rendono ancora più regale. In velluto è anche il rivestimento del letto. Tornando al salotto, intorno al tavolo si intravedono delle sedie di design: è il modello B32 che il designer Marcel Breuer progettò nel 1928, poi ribattezzato Cesca in omaggio alla sua figlia adottiva. Ogni sedia costa più di 2000 euro.

Lampada Mayday

Quanto costa la lampada Mayday

Questa lampada trovava posto, in realtà, nel precedente arredamento della camera da letto del conduttore, ma potrebbe averla lasciata anche dopo i lavori di rinnovamento. È una famosa lampada di Flos, brand specializzato in impianti di illuminazione. L'apparecchio ha un gancio/maniglia con funzione di avvolgicavo e diffusore conico opalino stampati ad iniezione in polipropilene sostenibile ricavato da scarti del processo industriale. L'interruttore a pulsante è posizionato sulla maniglia. Costa 140 euro.

In casa non mancano mai i libri

Riviste di moda, magazine di fotografia, libri: sono perfetti per rendere accogliente e rilassante un angolo della casa. Proprio i libri non mancano mai in casa di Stefano De Martino, che ama anche condividere con fan e follower le sue letture. Nell'ultimo scatto condiviso sui social spiccano cinque titoli, tra cui la versione XL di un volume dedicato a Gio Ponti, uno dei più grandi architetti, designer e direttori artistici del XX secolo. Attorno ci sono Cecità di José Saramago, Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf.

Che cos'è il Sound Burger

Stefano De Martino ama la musica e ha trovato un modo particolare per portarla con sé sempre. Non una comune app sullo smartphone, bensì un sistema che fonde passato e presente, perché si tratta di un giradischi portatile che copia il Sound Burger/Mister Disc originale introdotto nel 1983.