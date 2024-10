Affari tuoi diventa hot, Mattia a Stefano De Martino: “Ho voglia…lo voglio fare”, la risposta epica del conduttore

video suggerito

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 2 ottobre, ha giocato Mattia, concorrente dell'Umbria soprannominato D'Artagnan. L'allevatore di galline ha giocato con la moglie Serena. Esilarante lo scambio di battute con Stefano De Martino sul filo del doppio senso. Mattia e Serena hanno vinto 44mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 2 ottobre ha giocato Mattia per la regione Umbria con il pacco numero 1, che poi ha cambiato con il pacco numero 13. Ha avuto modo di giocare dopo diciotto puntate. Il concorrente si è fatto accompagnare dalla moglie Serena. Serrata la sfida con il dottore Pasquale Romano, tra offerte e cambi. Esilarante l'interazione tra il concorrente e Stefano De Martino, sul filo del doppio senso che ha fatto scoppiare a ridere il pubblico in sala e ha divertito anche gli spettatori a casa. Mattia, allevatore di galline soprannominato D'Artagnan e la moglie Serena hanno vinto 44mila euro, accettando l'offerta del dottore. Il pacco numero 1 conteneva 75mila euro, il pacco numero 13 ne conteneva 5.

Chi è Mattia, la storia del concorrente dell'Umbria e della moglie Serena

Mattia è il concorrente dell'Umbria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 2 ottobre. Ribattezzato D'Artagnan da Stefano De Martino, è originario di San Martino in Campo e nella vita fa l'allevatore di galline: "Ne ho circa 50mila galline, quindi produco circa 50mila uova al giorno". Si è fatto accompagnare da Serena, la moglie. Quanto alla loro storia d'amore, il concorrente ha raccontato:

Ci siamo conosciuti nel 2010 tramite un'amica in comune, Martina. Ho invitato a cena tutta la famiglia di Martina, storici amici nostri, con la speranza che venisse lei.

Allora Stefano De Martino ha raccontato un retroscena su questo matrimonio: "Dovete sapere che la mamma di D'Artagnan, siccome lui prima di sposarsi aveva un po' di frequentazioni diverse, a un certo punto, stanca di tutte le ragazze che portava in casa ha detto: ‘La prossima che mi porti in casa te la devi sposare'". Ed è arrivata Serena. La coppia ha due figli, Pietro di 4 anni e Giulio di 8 anni. Stefano De Martino ha commentato: "Saranno a casa a tifare per voi e a dire ‘Abbasso dottore'". Mattia ha voluto complimentarsi con il conduttore: "In questi giorni, quando andavo in giro, mi domandavano tutti: ‘Ma Stefano De Martino com'è?‘. De Martino ha il pregio di mettere a proprio agio le persone". Siparietto esilarante quando il dottore ha offerto a Mattia 37mila euro in cambio di un tiro. Il concorrente si è rivolto a Stefano De Martino e gli ha detto: "Stefano io ho voglia". E il conduttore: "Hai voglia? Devi dirlo a lei, mica a me. Che vuoi da me? D'Artagnan, lo capisco, sono diciotto puntate, siamo entrati in confidenza ma non sei proprio il mio tipo". Ovviamente il concorrente si riferiva alla voglia di andare avanti nel gioco. Il pubblico in studio è scoppiato a ridere. E Mattia ha continuato sul filo del doppio senso: "Stefano io lo voglio fare", poi ha aggiunto "Voglio andare avanti".

Affari tuoi, Mattia ha vinto 44mila euro nella puntata di mercoledì 2 ottobre

Vediamo come è andata la partita di Mattia e della moglie Serena. L'inizio è stato promettente. I primi pacchi aperti contenevano 10mila euro, 20 euro, 0 euro, 1 euro. Poi, però, hanno preso i 300mila euro. Infine, il pacco da 500 euro. Il Dottore ha proposto un'offerta da 25mila euro. La coppia ha rifiutato. I pacchi aperti subito dopo contenevano 15mila euro, 100mila euro, 5mila euro. Il dottore ha offerto il cambio e Mattia ha accettato. Ha cambiato il pacco numero 1 con il pacco numero 13. Purtroppo il pacco numero 1 conteneva 75mila euro. Poi ha aperto i pacchi da 10 euro e da 200 euro. Il dottore, allora, ha offerto 25mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il concorrente ha pescato il pacco che conteneva 50 euro. Il dottore ha offerto 29mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto successivamente conteneva 100 euro. Il dottore ha offerto 33mila euro. Offerta rifiutata. Mattia e Serena hanno aperto il pacco con 75 euro. Il dottore ha offerto 33mila euro. Ma l'offerta è stata rifiutata per l'ennesima volta. I due pacchi aperti subito dopo contenevano 50mila euro e 20mila euro. Il dottore ha offerto 37mila euro. Offerta rifiutata anche in questo caso. Ha aperto il pacco da 30mila euro. Erano rimasti solo 5 euro e 200mila euro, ma Mattia ha accettato l'offerta del dottore di 44mila euro. Il suo pacco conteneva solo 5 euro.