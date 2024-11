video suggerito

Perché le decorazioni natalizie migliorano l’umore: la teoria dell’anticipazione della gioia Il buonumore che generano le decorazioni natalizie può essere spiegato con la teoria dell’anticipazione della gioia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca ufficialmente un mese al Natale, uno dei momenti più attesi dell'anno. Per molti il countdown è cominciato già da giorni, se non settimane. È come se il Natale arrivasse sempre prima, nelle case e nei negozi. Le vetrine già ad ottobre si affollano di merce natalizia e decorazioni scintillanti, lo stesso vale per le case, dove si comincia a decorare con un largo anticipo. Per i commercianti le motivazioni sono prettamente economiche: è per spingere le vendite, facendo leva sulla frenesia del consumatore medio. E in realtà, non è poi così sbagliato, visto che comprare i regali in anticipo, per esempio, spesso è un modo per risparmiare. Nel Regno Unito, i rivenditori Sainsbury's, Marks & Spencer e Home Bargains riempiono gli scaffali con articoli natalizi addirittura già a settembre. Per quanto riguarda l'intimità delle proprie abitazioni, qui c'è chi comincia a fare albero e presepe già ad Halloween: è un modo per riempire la casa e i cuori di gioia.

Il legame tra albero di Natale, nostalgia e buonumore

Le famiglie amano immergersi nello spirito natalizio e nella magica atmosfera delle feste ben prima di dicembre. È come se le lucine colorate, le decorazioni alle pareti, gli addobbi sull'albero rendessero più felici, mettessero di buonumore. In effetti è così, secondo gli esperti, i quali ritengono che tutto questo abbia effettivamente un'incidenza positiva sulla salute mentale.

"Per molte persone, il Natale è stato un periodo magico dell'infanzia, ricco di ricordi felici – ha detto la psicoterapeuta Amy Morin al MailOnline – Quindi ha senso che le persone spesso vogliano decorare in anticipo perché prima tirano fuori le decorazioni, prima potranno rivivere un po' di quella magia. Prima decorano, più a lungo dura la stagione e più tempo hanno per riflettere sui ricordi felici e sulle cose positive del mondo".

Leggi anche Quanto costa il panettone con farina di grillo e grilli caramellati di Davide Muro

Da un lato, dunque, c'è l'immersione nei bei ricordi dell'infanzia, dall'altro ci si può concentrare su nuovi pensieri positivi. "Il periodo delle feste offre una tanto necessaria fuga dallo stress della vita quotidiana – ha chiarito l'esperta – Ci sentiamo meglio quando ci aspettiamo qualcosa di bello e allestire le decorazioni in anticipo può ricordare alle persone che le feste si avvicinano".

C'è anche un'altra possibile interpretazione. Per lo psicoanalista britannico Steve McKeown le decorazioni in anticipo delle persone nostalgiche potrebbero essere anche un modo per compensare mancanze del passato. Per esempio, potrebbero essere persone che non erano solite festeggiare il Natale durante l'infanzia, da adulte desiderose di recuperare il tempo perduto sfruttandolo al meglio.

Che cos'è la teoria dell'anticipazione della gioia

Il professor Erlanger A. Turner, psicologo clinico presso la Pepperdine University, ha affermato che la scelta di decorare in anticipo può essere spiegata dalla cosiddetta teoria dell'anticipazione della gioia. "Decorando in anticipo, le persone possono prolungare il senso di eccitazione e felicità associato al periodo delle feste – ha spiegato a MailOnline – Quando le persone cominciano a prepararsi mentalmente a esperienze piacevoli, come le decorazioni e le celebrazioni natalizie, l'attesa della gioia aiuta a migliorare il loro umore e il loro benessere. Nel nostro attuale clima globale, in cui siamo sempre più esposti a violenza, oppressione e incertezza, molti potrebbero pensare che allestire le decorazioni in anticipo sia l'unica cosa su cui hanno il controllo".