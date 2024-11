video suggerito

Natale 2024, quando comprare i regali per risparmiare Anticipare i tempi è una delle strategie vincenti per i regali di Natale. Ecco come risparmiare sugli acquisti per le feste natalizie del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il mondo si divide in due categorie: chi compra i regali di Natale in anticipo (anche largo anticipo) e chi invece si riduce irrimediabilmente all'ultimo minuto, ritrovandosi a poche ore dalla Vigilia in un centro commerciale per fare scorta di pensierini vari e non presentarsi a mani vuote dai parenti. Anticipare i tempi, in realtà, è una modalità che non solo evita lo spreco di tempo: evita anche lo spreco di soldi. Muovendosi con un po' di anticipo, infatti, si può risparmiare.

Come risparmiare sui regali di Natale 2024 e quando farli

Ormai il Natale comincia sempre prima: nelle case fanno la loro comparsa gli addobbi anche con due mesi di anticipo. La magia delle feste, insomma, già a novembre comincia a contagiare tutti, perché si ama essere circondati da quell'atmosfera speciale, nell'intimità della propria casa. Su questo fanno leva anche i negozi, che per incentivare gli acquisti ovviamente si organizzano di conseguenza, con lucine alle vetrine e prodotti natalizi sugli scaffali. È un modo per attirare i potenziali acquirenti e in realtà, non è poi così sbagliato. Per risparmiare sui regali di Natale, una strategia è proprio anticipare i tempi.

Cominciare a muoversi già a ottobre è un modo non solo per spendere meno, ma anche per ponderare meglio su cosa mettere sotto l'albero e per avere più scelta, perché ovviamente in quel momento dell'anno ci sono più scorte, sia nei negozi fisici che in quelli online. A ottobre ci sono prezzi inferiori anche perché c'è la distribuzione dei cataloghi dedicati a giochi e regali, quindi i negozi puntano sul fattore concorrenza, mentre a dicembre puntano sul rincaro. Uno studio del 2022 di Idealo, comparatore di prezzi tedesco, aveva evidenziato proprio questo: il prezzo dei 30 prodotti più acquistati in ogni categoria aumentava progressivamente ogni settimana tra il 27 settembre e il 27 dicembre. Alcuni esempi: le consolle di gioco da 255 euro nell'ultima metà di ottobre 2021 a 385 euro nella settimana dell'1 novembre.

Leggi anche Il panettone alla fragola di Iginio Massari per Natale 2024: perché costa 120 euro

Comprare i regali di Natale durante il Black Friday 2024 (e non solo)

A proposito di novembre, il Black Friday è sicuramente un'altra occasione per fare acquisti intelligenti in vista del Natale, ma senza farsi prendere troppo la mano. Il rischio, in questi casi, è sempre quello di esagerare, di eccedere con la spesa attratti dalla possibilità di risparmio, volgendo però l'attenzione su articoli comunque non necessari, sfociando così nello spreco. Inoltre, non sempre lo sconto è vantaggioso come sembra, quindi bisogna avere gli occhi ben aperti. Occhi aperti anche sulle svendite, sia online che nei negozi fisici, occasioni in cui portare a casa anche articoli griffati a prezzi notevolmente più bassi.

Possono rivelarsi convenienti anche mercatini dell'usato dove trovare articoli interessanti, mercatini di Natale e outlet. Alcuni store online, invece, propongono degli sconti all'atto della registrazione, al primo acquisto o alla sottoscrizione di una carta fedeltà, dunque si può optare per questa soluzione. Iscriversi alle newsletter, per quanto un po' rischioso in termini di casella e-mail intasata di pubblicità, può essere utile appunto per controllare le offerte. Un buon compromesso è iscriversi solo a quelle dei negozi e marchi preferiti, oppure si può essere più temerari: iscriversi a tutte e poi rimuovere l'iscrizione una volta conclusi gli acquisti.