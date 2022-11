L’albero di Natale di Stefano De Martino con palline rosse e caramelle Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono insieme nella villa di lui a Posillipo dove è arrivato il Natale con un albero all’insegna della tradizione.

A cura di Clara Salzano

Il Natale di Stefano De Martino è nella sua nuova casa sulla collina di Posillipo. Si tratta di una villa in affitto con i migliori servizi di lusso, dalla piscina a un immenso giardino attorno fino ad un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli. L'atmosfera all'interno della casa di Stefano De Martino inizia a sentire lo spirito natalizio con un alto albero nel salotto. Vediamo i dettagli degli addobbi per le festività.

La vista dalla casa di Stefano De Martino a Posillipo

Stefano De Martino non condivide molte immagini e video della sua vita privata. Spesso però il noto ballerino è con Belén Rodriguez, sua ex moglie e attuale compagna, che ha mostrato vari dettagli della villa a Posillipo di Stefano. L'ultimo video pubblicato dalla showgirl è stato girato sul divano del salotto del ballerino mentre si rilassano con l'albero di Natale sullo sfondo.

L'albero di Natale di Stefano De Martino è stato addobbato all'insegna della tradizione con palle di varie dimensioni bianche, rosse e a fantasia, sempre nelle stesse tonalità di colore. Si tratta di un grande abete, probabilmente alto quasi 3 metri o anche di più, considerando che la sua cima sembra sfiorare il soffitto della casa. Sui rami appaiono anche gigantesche caramelle e lecca lecca natalizi e scritte glitterate di rosso. In cima all'abete si scorge un grande cappello di Babbo Natale come puntale e varie miniature di Babbo Natale, di diverso aspetto ed età. Nastri bianchi e rossi e piccole luci calde completano le decorazioni natalizie dell'albero che presto probabilmente si riempirà di tanti pacchetti natalizi alla base per prepararsi alle festività con il miglior spirito.