Quanto costa la poltrona di design a casa di Stefano De Martino Stefano De Martino ha un’evidente passione per il design di qualità e in casa ha un vero e proprio gioiello di arredamento anni ’70.

A cura di Clara Salzano

Nella casa di Stefano De Martino

Stefano De Martino, dopo le lunghe vacanze in famiglia tra barca e ville private con Belen Rodriguez e il figlio Santiago, ha fatto ritorno alla sua casa milanese, probabilmente in vista di futuri progetti lavorativi. Il noto ballerino non condivide molte immagini della sua quotidianità né troppi dettagli della sua vita privata ma dalle poche foto pubblicate è evidente la sua passione per il design di qualità. Nella sua abitazione sono presenti sedie di Marcel Breuer e lampade di Flos. In un'immagine condivisa di recente si vede una nuova poltrona nella sua casa di Milano che è un vero gioiello di arredamento anni '70.

Stefano De Martino in casa

La poltrona di pelle in casa di Stefano De Martino è una vera e propria icona del design italiano degli anni ’70. Si tratta della Sesann disegnata dall"architetto milanese Gianfranco Frattini e oggi prodotta da Tacchini. Con la sua tipica forma morbida e avvolgente, la poltrona Sesann è la massima rappresentazione della morbidezza.

La poltrona anni ’70 a casa di Stefano De Martino

Gianfranco Frattini negli anni '70 aveva immaginato un nuovo modo del vivere contemporaneo e di sedersi, meno rigido e composto, accompagnato appunto dall‘ergonomia della sua poltrona che diventava dunque simbolo del cambiamento sociale in atto.

La poltrona Sesann di Frattini nei dettagli

Oggi la poltrona Sesann, con la sua struttura a vista in tubolare metallico e il rivestimento realizzato a mano, è considerata un classico intramontabile del design e sinonimo di bellezza del comfort. Caratterizzata da misure generose e una forma sensuale, sedersi sulla poltrona Sesann di Frattini assomiglia ad un morbido abbraccio.

I dettagli della poltrona Sesann di Frattini

A casa di Stefano De Martino è presente una versione in pelle color cuoio della poltrona Sesann di Gianfranco Frattini che ben si abbina ai dettagli moderni della sua abitazioni, al pavimento in parquet e agli altri arredi di design.

Il prezzo per la poltrona di Tacchini parte da 4.038,00 euro ma può arrivare a costare anche oltre i 10.000 euro per un Sesann originale degli anni '70.