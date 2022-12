L’albero di Natale a colori di Elisabetta Gregoraci con renne e caramelle Il Natale è arrivato a casa di Elisabetta Gregoraci che, di ritorno dal suo viaggio in Cappadocia, ha recuperato le decorazioni natalizie non fatte con un alto albero di Natale e un grande Babbo Natale.

A cura di Clara Salzano

L’albero di Natale di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è rientrata dal suo viaggio in Cappadocia ed è subito entrata nello spirito natalizio addobbando la sua casa per le Feste. La nota showgirl si è dedicata alla decorazione dell‘albero di Natale in ritardo quest'anno perché in genere inizia gli addobbi di casa con largo anticipo. Le sue decorazioni sono un viaggio nella memoria. Vediamo i dettagli degli addobbi di Natale di Elisabetta Gregoraci.

Un grande Babbo Natale accanto all’albero di Elisabetta Gregoarci

Elisabetta Gregoraci vive in un grande appartamento a Monte-Carlo nel Principato di Monaco. La famosa showgirl ha scelto una calda giornata di sole, con 14 gradi esterni, per recuperare le decorazioni natalizie non ancora fatte perché era in viaggio col compagno Giulio Fratini. Un alto albero di Natale decora il salotto di Elisabetta Gregoarci arricchito con un grande Babbo Natale seduto proprio di fianco all'abete innevato.

Le decorazioni dell’albero

Le decorazioni natalizie sull'albero di Natale di Elisabetta Gregoarci sono all'insegna della tradizione con palline rosse e bianche, renne in miniatura e addobbi familiari con i nomi suoi e del figlio Nathan Falco Briatore. Caramelle e piccoli pupazzi con la faccia di Babbo Natale completano le decorazioni dell'albero.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci mostra gli addominali: cambia stile in jeans e crop top

Elisabetta Gregoarci decora l’albero di Natale in casa

Un tappeto bianco che simula la neve e pupazzi natalizi decorano la base dell'albero di Natale di Elisabetta Gregoraci che è stato messo davanti al balcone del salotto di casa. L'albero è alto più di due metri sicuramente, forse tre, tanto che la nota showgirl ha avuto bisogno di uno scaletto per decorarlo.

Albero di Natale multicolor

Elisabetta Gregoarci ha optato per un'illuminazione multicolor sul suo Albero di Natale dove già sono stati posizionati i primi pacchetti di regali in vista delle Feste ormai vicine.