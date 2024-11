Antonella Clerici, Stefano De Martino e Gianni Morandi su Rai1, condurranno una serata speciale per Natale

video suggerito

Lunedì 23 dicembre, in prima serata su Rai1, Antonella Clerici, Stefano De Martino e Gianni Morandi condurranno su Rai1 una serata evento tra tradizione, musica e spettacolo per celebrare l'apertura dell'Anno Santo 2025, dedicato al Giubileo.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 23 dicembre, dalle 21.20 su Rai1, andrà in onda una serata evento per celebrare l'apertura dell'Anno Santo 2025. Uno show speciale tra musica, tradizione e spettacolo che sarà condotto da un trio inedito: Antonella Clerici, Stefano e Martino e Gianni Morandi. Tanti gli ospiti e i momenti speciali, come anticipato da La Repubblica.

I conduttori della serata per l'apertura dell'anno del Giubileo

Antonella Clerici, Stefano De Martino e Gianni Morandi saranno i conduttori di una serata evento speciale, in onda il 23 dicembre in prima serata su Rai1, che celebrerà l'apertura dell‘anno dedicato al Giubileo. Un trio inedito alla conduzione, formato dal volto di The Voice Kids ed È Sempre Mezzogiorno, dal conduttore di Affari Tuoi e dall'artista che di recente ha celebrato i 70 anni della tv italiana con Evviva e che a breve pubblicherà un nuovo album. La serata sarà registrata dagli studi Rai di Milano, gli stessi da cui Clerici registra È sempre Mezzogiorno.

Il collegamento con Alberto Angela

Stando alle prime anticipazioni, la serata consisterà in un viaggio nella tradizione musicale natalizia, con un'attenzione particolare all'inaugurazione del Giubilero. Sarà presente in collegamento dalla Basilica di San Pietro il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano, dove il giorno successivo verrà aperta la Porta Santa in occasione dell’inaugurazione dell'Anno Santo. In collegamento anche Alberto Angela, che racconterà la storia del celebre presepio settecentesco permanente donato dai coniugi Cataldo, di origine napoletana.