Andrea Bocelli 30 The Celebration, gli ospiti della prima puntata in onda l’11 dicembre su Canale5

Andrea Bocelli 30 The Celebration, la prima delle due serate evento che celebrano i 30 anni di carriera del tenore andrà in onda su Canale5 mercoledì 11 dicembre alle ore 21:30. Presenta Michelle Hunziker. Tra gli ospiti Johnny Depp, Brian May, Elisa, Giorgia, Zucchero, Matteo e Virginia Bocelli.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Bocelli 30 The Celebration, la prima delle due serate evento dedicata alla celebrazione del trentesimo anniversario di carriera del tenore, andrà in onda mercoledì 11 dicembre alle ore 21:30 su Canale5. La serata sarà condotta da Michelle Hunziker e sarà ricca di ospiti italiani e internazionali, da Johnny Depp a Brian May passando per Elisa, Giorgia e Zucchero. Presente anche la famiglia dell'artista come i figli Matteo e Virginia Bocelli. La location è quella del Teatro del Silenzio a Lajatico in Toscana. Gli spettatori avranno modo di riascoltare il repertorio dell'artista, di assistere a duetti e di seguire il racconto della sua brillante carriera.

Gli ospiti di Andrea Bocelli 30 The Celebration in onda l'11 dicembre su Canale5

Sono tantissimi gli ospiti internazionali che saliranno sul palco con Andrea Bocelli. Tra i personaggi di fama mondiale che prenderanno parte all'evento anche Johnny Depp, Brian May, Shania Twain, Placido Domingo e José Carreras. Ecco l'elenco completo degli ospiti della prima serata evento, in onda mercoledì 11 dicembre alle ore 21:30 su Canale5:

Zucchero;

Placido Domingo;

José Carreras;

Giorgia;

Virginia Bocelli;

Elisa;

Ed Sheeran;

Johnny Depp;

Matteo Bocelli;

Brian May dei Queen;

Nadine Sierra;

Aida Garifullina;

Kevin James;

Amos Bocelli;

Christian Nodal;

Shania Twain.

Conduce Michelle Hunziker dal Teatro del Silenzio a Lajatico

La serata evento Andrea Bocelli 30 The Celebration, in onda mercoledì 11 dicembre alle ore 21:30 su Canale5, sarà condotta da Michelle Hunziker. La location prescelta è il suggestivo Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), terra natale del tenore. Durante la serata, gli spettatori assisteranno al racconto della brillante carriera dell'artista che con il suo talento si è imposto a livello internazionale.