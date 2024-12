Chi sono i figli di Andrea Bocelli: Amos, Matteo e Virginia

video suggerito

Amos 29 anni, Matteo 27 anni, Virginia 12 anni sono i tre figli di Andrea Bocelli. I primi due sono nati dall'amore con Enrica Cenzetti mentre la più piccola è figlia del tenore e della sua seconda moglie Veronica Berti. A Natale del 2022 padre e figli (Matteo e Virginia) si esibirono in concerto insieme in piazza Duomo a Milano, in occasione dell'uscita del loro album musicale A Family Christmas, l'anno prima, invece, avevano cantato per il presidente degli Usa Joe Biden.

Amos e Matteo, i figli di Andrea Bocelli con l'ex moglie Enrica Cenzatti

Amos e Matteo, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997, sono figli del matrimonio tra il tenore e Enrica Cenzatti. Dopo aver studiato presso l'Università degli Studi di Pisa, Amos si è laureato nel 2018 in ingegneria aerospaziale. Il secondogenito Matteo, invece, condivide con il padre la passione per la musica. Il 27enne ha frequentato il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, per poi firmare un contratto con la Capital Records all'età di 21 anni. Padre e figlio si sono spesso esibiti insieme e tra le loro performance più emozionanti, quella agli Oscar del 2024 con una nuova versione di Con te partirò / Time to say Goodbye.

Virginia è la figlia più piccola di Andrea Bocelli e Veronica Berti

Virginia Bocelli, nata nel 2012, è la figlia più piccola del tenore, nata dal matrimonio con Veronica Berti. Insieme al fratello maggiore e a suo padre nel 2022 aveva cantato all'annuale Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall, evento con cui la Gran Bretagna commemora i caduti in guerra del Paese. La 12enne ha cantato e recitato nel film Francesca Cabrini, sulla suora italiana diventata Santa.

