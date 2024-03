L’esibizione di Andrea Bocelli e il figlio Matteo agli Oscar 2024 con una nuova versione di Con te partirò Andrea e Matteo Bocelli si sono esibiti agli Oscar 2024 con una nuova versione di “Con te partirò / Time to say Goodbye” riarrangiata da Hans Zimmer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Andrea e Matteo Bocelli agli Oscar 2024 (Kevin Winter/Getty Images)

Andrea Bocelli e il figlio Matteo sono stati tra i protagonisti della notte degli Oscar, dove si sono esibiti con una nuova versione di "Con te partirò / Time to say Goodbye", uno dei successi del tenore italiano, tra gli artisti più amati al mondo. Bocelli ha cominciato così il festeggiamento per i duoi 30 anni di carriera, in grande stile come è abituato, avendo suonato nei luoghi più esclusivi e per i personaggi più importanti al mondo. Il cantante italiano è tornato sul palco dell'evento cinematografico più importante al mondo, 25 anni dopo l'esibizione con Celine Dion con la quale si esibì nel 1999.

Andrea Bocelli agli Oscar col figlio Matteo

Questa volta l'ospite al suo fianco è stato il figlio Matteo, che ha da poco cominciato la sua carriera musicale e discografica e da qualche anno duetta col padre in occasioni speciali. Questa esibizione a sorpresa ha affiancato quelle previste di artiste come Billie Eilish e Ariana Grande oltre a un'esibizione di Ryan Gosling e del cast di Barbie ed è servita per presentare in anteprima di questa nuova versione di "Con te partirò / Time to say Goodbye", brano che segnò l'esordio editoriale di Bocelli e che per l'occasione è stato riarrangiato e prodotto appositamente per loro dal compositore due volte Premio Oscar Hans Zimmer.

L'importanza di Con te partirò

Bocelli ha spiegato che questa canzone è disponibile su Decca Records e "fa parte di un progetto più ampio in arrivo, e sono onorato che si sia svolto sullo stesso palco degli Oscar" e, mentre Matteo Bocelli ha spiegato l'importanza di quella canzone anche per la loro famiglia: "‘Time to Say Goodbye' è più di una canzone per me, è l’inno nazionale della mia famiglia, è casa ed è la colonna sonora di centinaia di ricordi. Cantarla con mio padre in una nuova orchestrazione è un grande onore, e cantarla sul palco degli Oscar – la ‘fabbrica dei sogni' – è per me un sogno incredibile che diventa realtà!". Hans Zimmer ha spiegato che "è stata una sfida emozionante trovare una nuova prospettiva musicale ad un capolavoro; e fornire un panorama cinematografico a due delle più grandi voci del mondo".

I 30 anni di carriera di Andrea Bocelli

Per i Bocelli questa canzone segna il ritorno di un'incisione assieme dopo "A Family Christmas", l'album di Natale che si aggiunse anche all'esordio con "Fall On Me", brano del 2018 contenuto in "Sì" e il cui video ha superato i 115 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per Bocelli, quindi, questo è solo una tessera del puzzle che comporrà i festeggiamenti per i suoi 30 anni che prevedono una serie di eventi come le "tre date al Teatro del Silenzio (15, 17 e 19 luglio, le ultime due già sold out da mesi) che quest’anno vedranno alcune guest star a sorpresa arrivare da ogni parte del mondo, un nuovo documentario intitolato “Andrea Bocelli: Why I Believe” e successive pubblicazioni".