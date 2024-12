video suggerito

Il Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5 Il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci, in programma dalle 21.20 su Canale5, vedrà tanti ospiti italiani e internazionali. Ecco la scaletta della serata e la lista di tutti gli ospiti.

A cura di Gaia Martino

Il 25 dicembre 2024 in programma in prima serata, dalle 21.20, su Canale5, il Concerto di Natale in Vaticano dall'Auditorium Conciliazione di Roma con Federica Panicucci alla conduzione. Artisti italiani e internazionali si riuniranno in una serata volta a sostenere la raccolta fondi di due progetti umanitari a favore dei minori promossi da Missoni Don Bosco. L'evento che fa parte della programmazione natalizia di Mediaset, è stato registrato lo scorso 14 dicembre e andrà in onda in replica il 26 dicembre, dalle 13.52 su Canale5. Ad accompagnare i cantanti ci sarà l'Orchestra del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino: tra gli artisti anche Roberto Vecchioni e Fabrizio Moro.

La scaletta del concerto con Federica Panicucci su Canale 5

Il Concerto di Natale in Vaticano, registrato lo scorso 14 dicembre dall'Auditorium Conciliazione di Roma, regalerà musica e intrattenimento ai telespettatori di Canale5. Lo show inizierà alle ore 21.20, di seguito la scaletta con tutti gli ospiti, stilata non in ordine di apparizione.

Roberto Vecchioni

Ricchi e Poveri

Fabrizio Moro

Ditonellapiaga

Raphael Gualazzi

Iva Zanicchi

Boomdabash

Lusaint

Dotan

The Trammps

Angélique Kidjo

Emeli Sandè

Fausto Leali

Omar Pedrini

Arianna

Andrea Griminelli

Alma Manera

Andrea Bacchetti

Benedict Gospel Choir

Piccolo coro “le dolci note”

Gli ospiti e il progetto di beneficenza con Missioni Don Bosco

Ad accompagnare i cantanti sul palco ci sarà l'Orchestra del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. Oltre ai cantanti, ci saranno tanti ospiti internazionali quali la musicista Lusaint, il cantautore olandese Dotan, il gruppo musicale The Trammps, la cantante beninese Angelique Kidjo, la cantautrice britannica Emeli Sandé e il Benedict Gospel Choir. Saliranno sul palco per raccontare il loro lavoro sul campo don Linus Onyenagubo dalla Nigeria e don Mykhaylo Chaban dall’Ucraina.