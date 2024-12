Programmi TV a Natale e Capodanno 2024/2025: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione

video suggerito

Gaia Martino

Come da tradizione, i canali Rai e Mediaset in occasione delle festività natalizie regalano intrattenimento e programmi a tema Natale ai telespettatori nei giorni di festa. Da trasmissioni, concerti a film cult: ecco tutta la programmazione dedicata alle Feste di Natale e Capodanno.

Palinsesti Rai di Natale e Capodanno

Martedì 24 dicembre Rai 1 inizia la sua programmazione natalizia a partire dalle ore 14 con lo Zecchino D'Oro – La magia della Vigilia. Alle 18.40 è in programma la Santa Messa, a seguire a Sua Immagine e Le note del Natale, dalle ore 22. Su Rai 2 in prima serata andranno in onda i film Un Natale molto scozzese e Natale a passo di danza. Su Rai 3, in prima serata, sarà trasmesso il cartone animato Luca. Mercoledì 25 dicembre, su Rai 1, alle 9.40 è in programma un nuovo appuntamento con Lo Zecchino D'Oro su Rai 1, alle 11 la Santa Messa dalla Basilica Santi XII Apostoli a Roma. Segue il Concerto di Natale da Assisi. In prima serata la puntata con Alberto Angela di Stanotte a… Su Rai 2 in prima serata, dopo i Classici disney, il film Natale a Biltmore. Su Rai 1

Il Natale 2024 in TV su Rai1

Su Rai 1 martedì 24 dicembre, alle 10.40, sarà trasmesso il Concerto di Natale Orchestra Sinfonica della Rai, in prima serata invece andrà in onda Le note del Natale. Per il 25 dicembre è in programma su Rai 1, dalle 12.25, il Concerto di Natale da Assisi. In prima serata Stanotte a… con Alberto Angela. A Capodanno su Rai 1 è in programma il tradizionale appuntamento con L'Anno che Verrà.

24 dicembre, 10.40: Concerto di Natale Orchestra Sinfonica Rai

24 dicembre, 22: Le note del Natale

25 dicembre, 12.25: Concerto di Natale Assisi

25 dicembre, 21.30: Stanotte a Roma

Concerto di Natale Orchestra Sinfonica della Rai

Mercoledì 24 dicembre, dalle 10.40 su Rai 1, andrà in onda il Concerto di Natale dall'Auditorium Arturo Toscanini di Torino con l'orchestra sinfonica Nazionale della Rai diretta da Andrés Orozco-Estra. Eseguirà una selezione di musiche tratte dal balletto in due anni Lo schiaccianoci.

Le note del Natale

In prima serata, dalle 22, nella sera della Vigilia, è in programma il concerto Le note del Natale condotto da Eleonora Daniele con Padre Enzo Fortunato. L'argomento sarà il Giubileo ed avrà come filo conduttore il tema dei Pellegrini di Speranza. Gli ospiti del programma saranno Matteo Bocelli, Claudio Baglioni e Roberto Bolle.

Concerto di Natale da Assisi

Il 25 dicembre dalle 12.25 su Rai 1, dopo la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, sarà trasmesso il Concerto di Natale ad Assisi dalla Basilica superiore di San Francesco. I protagonisti saranno la cantante palestinese Amal Murkus, il soprano russo di origine ucraina Ekaterina Bakanova e il violinista israeliano Itamar Zorman.

Stanotte a…

In prima serata su Rai 1, la sera di Natale, andrà in onda Stanotte a…Roma di Alberto Angela. Il divulgatore scientifico e conduttore porterà con sé i telespettatori in un viaggio nella Capitale nei luoghi più celebri e spettacolari della città.

L'anno che verrà a Capodanno

Come da tradizione in prima serata su Rai 1 il 31 dicembre andrà in onda L'Anno che verrà, il programma che accompagna gli italiani verso il nuovo anno. Dopo Amadeus, condurrà Marco Liorni.

La programmazione di Rai2 per le festività

Su Rai 2 domenica 22 dicembre è in programma La Carica dei 102, lunedì 23 dicembre in prima serata Mulan. martedì 24 dicembre, dalle 14, andranno in onda diversi film di Natale. In prima serata è in programma Un Natale molto scozzese, a seguire Natale a passo di danza. Per il 25 sera è in programma Natale a Biltmore, dopo i Classici disney. Per il 31 dicembre, in prima serata, Gli Aristogatti.

22 dicembre, 21: La carica dei 102

23 dicembre, 21.35: Mulan

24 dicembre, 21: Un Natale molto scozzese

25 dicembre, 21.35: Natale a Biltmore

31 dicembre, 21: Gli Aristogatti

Il Natale di Rai3

Martedì 24 dicembre in prima serata su Rai 3 il cartone animato Luca. Mercoledì 25 dicembre, dalle ore 8 è in programma il cartone animato Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa. Giovedì 26 dicembre, invece, in prima serata il Concerto Perduto DallAmericaruso, le riprese integrali del concerto che Lucio Dalla ha tenuto nel 1986 al Village Gate di New York.

24 dicembre, 21.20: Luca

25 dicembre, 8: Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

26 dicembre, 21.20: DallAmeriCaruso – Il concerto perduto

Palinsesti Mediaset di Natale 2024 e Capodanno 2025

Nella sera della Vigilia su Canale5 è atteso il concerto de Il Volo – Natale ad Agrigento, i.n prima serata. Su Italia 1 il 24 dicembre andrà in onda il cult Una poltrona per due. Mercoledì 25 dicembre in prima serata su Canale5 è in programma il Concerto di Natale, su Italia1 Miracolo nella 34esima strada. A Capodanno in programma il concerto da Catania che accompagnerà i telespettatori di Canale5 verso l'anno nuovo.

Il Natale di Canale 5

Per la Vigilia su Canale5 è in programma il concerto de Il Volo ad Agrigento registrato lo scorso 31 agosto. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone regaleranno musica e intrattenimento ai telespettatori durante la cena di Natale. Il 25 dicembre, in prima serata, andrà in onda invece il Concerto di Natale dall'Auditorium Conciliazione con l'orchestra itlaiana del cinema diretta da Adriano Pennino. Alla conduzione Federica Panicucci.

24 dicembre, 21.47: Il Volo – Natale ad Agrigento

25 dicembre, 21.35: Concerto di Natale

La programmazione di Italia 1

Italia 1 nel giorno della Vigilia segue le tradizioni e dalle 19.30 trasmetterà il Grinch. A seguire il film cult Una poltrona per due. Per il 25 ha in programma Polar Express alle ore 14.10, in prima serata invece il film Miracolo nella 34a strada.

24 dicembre, 19.30: Grinch

25 dicembre, 14.10: Polar Express

25 dicembre, 21.28: Miracolo nella 34sima strada

Le feste di Natale su Rete 4

Io speriamo che me la cavo è il film in programma su Rete 4 in prima serata nella Vigilia. A Natale, il 25 dicembre, invece, dalle 15.26 andrà in onda Un bambino di nome Gesù, in prima serata invece il film Notting Hill.