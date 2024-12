Cartoni Disney in TV a Natale 2024, Capodanno ed Epifania 2025: la programmazione Rai

video suggerito

Le feste natalizie si avvicinano e così anche la messa in onda televisiva di alcuni dei più famosi cartoni Disney, che da anni ormai accompagnato grandi e piccini nel periodo di Natale, trasportandoli indietro nel tempo con storie di magia, principesse e castelli fatati. Ecco la programmazione completa dei principali appuntamenti televisivi sui canali Rai previsti per il periodo di Natale, dal 21 dicembre al 3 gennaio. Tra i più famosi Mulan, Aladdin e anche proposte più recenti come Luca.

Sabato 21 dicembre

Sabato 21 dicembre in tv sarà possibile guardare La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, che andrà in onda su Rai2 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film del 1996 diretto da Stephen Herek. È un remake in live action dello storico cartone animato.

Domenica 22 dicembre

Appuntamento con i divertenti cuccioli di dalmata anche per domenica 22 dicembre. Su Rai 2, infatti, alle 21 andrà in onda La carica dei 102, il secondo film della saga che ha fatto appassionare adulti e piccini.

Lunedì 23 dicembre

Lunedì 23 dicembre andrà invece in onda Mulan, anche stavolta su Rai2, alle ore 21.35. Il cartone parla della storia di una ragazzina, che per salvare suo padre decide di partire in guerra contro gli Unni al suo posto. Ad aspettarla ci saranno incredibili avventure.

Martedì 24 dicembre

Nel giorno dell'attesa Vigilia di Natale, invece, su Rai 3 alle 21.20 ci sarà l'appuntamento con Luca. Il film è tra i più recenti in casa Disney, visto che è uscito al cinema in Italia il 25 aprile del 2024. Parla della storia di Luca, un ragazzino che vive delle esperienze indimenticabili insieme al suo nuovo migliore amico Alberto. Ma entrambi nascondono un segreto: sono delle creature marine provenienti da un mondo sotto la superficie dell'acqua.

Venerdì 27 dicembre

Dopo Natale sarà la volta di Aladdin, che andrà invece in onda venerdì 27 dicembre su Rai 1, a partire dalle ore 21.30. Il cartone uscì nel 1992 e racconta la storia di un furfantello di strada dal cuore nobile, che si innamora della principessa Jasmine e finge di essere benestante grazie all'aiuto del genio della lampada.

Martedì 31 dicembre

L'ultimo giorno dell'anno sarà allietato da Gli Aristogatti, il film andrà in onda su Rai2, a partire dalle ore 21, e accompagnerà i bambini per tutta la durata del cenone di Capodanno.

Venerdì 3 gennaio

Un grande classico, invece, quello previsto in televisione per venerdì 3 gennaio. In questo giorno, su Rai 1 andrà in onda Cenerentola.