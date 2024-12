video suggerito

Film di Natale in TV 2024/2025: programmazione Rai, Mediaset e Sky a Natale, Capodanno ed Epifania La programmazione televisiva Rai, Mediaset e di Sky per i giorni di Natale e Capodanno: ecco cosa guardare in tv dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Di seguito la programmazione Rai, Mediaset e Sky nei giorni delle festività di fine anno. Tantissimi film e cartoni animati per tutta la famiglia saranno trasmessi nei giorni di Natale, Capodanno e Epifania: da quelli più romantici ai classici e d'azione, dalla maratona di Harry Potter ai cult come Una poltrona per due e Notting Hill. Ecco tutta la programmazione.

Lunedì 23 dicembre

Lunedì 23 dicembre sui canali Rai e Mediaset saranno trasmessi diversi film e cartoni animati per tutta la famiglia. Su Italia 1, alle 14.05, è in programma Spirit Cavallo Selvaggio, su Rai 2 invece, dalle ore 21, il Canto di Natale di Topolino che sarà seguito dal film Mulan. Alle 21.30 su Rai 1 lo show condotto da Antonella Clerici Cena di Natale. Su Sky Cinema Family dalle 8.40 partirà la maratona di Harry Potter.

Martedì 24 dicembre

Martedì 24 dicembre, alle 16.25 su Rai 1 è in programma il film Pattini d'argento. Su Rai 2, in prima serata, andrà in onda in prima visione il film Un Natale molto scozzese. A seguire Natale a passo di danza. Su Rai 3, invece, dalle 21.20 il cartone animato Luca. Su Canale5, in prima serata è in programma Il Volo – Natale ad Agrigento, mentre su Italia 1 il film cult Una poltrona per due. Su Rete 4 il film Io speriamo che me la cavo. Sky Cinema Family dedicherà, invece, ancora spazio alla maratona di Harry Potter.

Mercoledì 25 dicembre

Mercoledì 25 dicembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda Stanotte a… con Alberto Angela, su Rai 2, invece, dalle ore 21 saranno trasmessi i cartoni Classici Disney, Paperino, l'inverno e gli orsi, I pompieri di Topolino e Pluto postino. Dalle 21.35 è in programma il film Natale a Biltmore. Su Canale5 dalle 10.50 saranno trasmessi diversi film a tema Natale, Cristallo di rocca – Una storia di Natale, Un Natale da Corgi, Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale. In prima serata è in programma il Concerto di Natale. Su Italia 1 alle 14.10 andrà in onda Polar Express, alle 19.30 invece La piccola principessa. Su Rete 4 in prima serata il film Notting Hill. Su Sky Cinema in prima serata andrà in onda Wonka con Timothée Chalamet.

Giovedì 26 dicembre

Giovedì 26 dicembre, dalle 17.05 andrà in onda Paddington, in prima serata invece Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme. Su Italia 1 alle 10.24 è in programma Tarzan, dalle 14 Elf, mentre in prima serata andrà in onda Una tata magica. Su Sky Cinema Uno e NOW andrà in onda Come far litigare mamma e papà.

Venerdì 27 dicembre

Venerdì 27 dicembre, in prima serata su Rai 1, è in programma Aladdin. Su Rai 3 è in programma Speciale Caro Marziano.

Sabato 28 dicembre

Sabato 28 dicembre in prime time su Rai 1 andrà in onda la prima delle due serate speciali dedicate alla 46ª edizione del Festival del Circo di Montecarlo, condotte da Serena Autieri. Su Italia 1 in prima serata è in programma Il piccolo Yeti,

Domenica 29 dicembre

I palinsesti sono in aggiornamento.

Lunedì 30 dicembre

I palinsesti sono in aggiornamento.

Martedì 31 dicembre

Su Rai 2, in prima serata, è in programma il cartone animato Gli Aristogatti.

Mercoledì 1 gennaio

Su Rai 1 in prima serata è in programma Meraviglie d’Africa-Namibi, su Rai 2 invece Genitori in trappola. Su Canale5 Un Natale a tutti i costi, su Italia 1 invece Forrest Gump.

Giovedi 2 gennaio

I palinsesti sono in aggiornamento.

Venerdì 3 gennaio

Venerdì 3 gennaio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il cartone Cenerentola.