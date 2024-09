video suggerito

Il Volo ad Agrigento per il concerto di Natale, le foto della scenografia e com'era vestito il pubblico È andato in scena ieri sera il primo concerto di Natale de Il Volo che andrà in onda su Canale5 il 25 dicembre. Il trio si è esibito ai piedi del Tempio della Concordia, ad Agrigento, con due alberi di Natale alle loro spalle. Nessun cappotto o cappello per il pubblico al quale è stato richiesto un dress code elegante.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 31 agosto, ad Agrigento, Il Volo si è esibito per il primo appuntamento del concerto di Natale che sarà trasmesso in tv, su Canale5, la serata del 25 dicembre. Ai piedi del Tempio della Concordia, illuminato di rosso con dei fasci di luce che hanno fatto da sfondo con due grossi alberi di Natale, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno cantato davanti a migliaia di persone che, a differenza di quanto circolato alla vigilia dell'evento, non erano costrette a indossare abiti invernali. A raccontare alcuni dettagli sull'evento la pagina grandangoloagrigento.

La scenografia del concerto e il dress code per il pubblico

Abito classico per gli uomini, vestiti lunghi per le signore. Camicie o capispalla a manica lunga per gli uomini o scialli per le donne: era questo il dress code richiesto per il concerto di Natale de Il Volo andato in scena ieri, registrato per la sera di Natale di Canale5. A differenza di quanto circolato negli ultimi giorni, non era obbligatorio l'utilizzo di abiti invernali, quali cappelli o cappotti. A regalare l'atmosfera natalizia all'evento i grossi alberi di Natale montati sul palco ai piedi del Tempio della Concordia.

I cantanti che formano il trio famoso in tutto il mondo erano vestiti con un abito total black per l'evento blindatissimo che ha registrato sold out in entrambe le date programmate. Sono poche le fotografie che circolano sui social e quelle rese pubbliche sono state condivise dalle pagine fan de Il Volo. L'organizzazione aveva, infatti, vietato la ripresa e pubblicazione di contenuti registrati durante l'evento. Sfuma, così, la polemica che si era sollevata a seguito dell'annuncio dell'evento che farà il giro del mondo.

Perché Il Volo ha registrato ad agosto il concerto di Natale

La scelta di registrare il concerto di Natale de Il Volo il 31 agosto sarebbe stata dettata dalla lunga lista di concerti che il trio ha in programma dal prossimo 5 settembre. Dopo le ultime tre date italiane (due a Macerata e una a Caserta), i cantanti partiranno per l'European Tour. Si esibiranno in numerose città, tra le più importanti d'Europa, quali Londra, Budapest, Praga, Barcellona, Dusseldorf, Berlino, Francoforte, Atene, Zurigo