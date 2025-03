video suggerito

Atterraggio d’emergenza a Bari per volo EasyJet diretto in Egitto: due passeggere fatte scendere e denunciate Atterraggio di emergenza ieri a Bari per un volo EasyJet partito da Glascow, in Scozia, e diretto a Hurghada in Egitto: due donne che avevano creato scompiglio a bordo sono state fatte scendere e denunciate per interruzione di pubblico servizio . Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atterraggio di emergenza per un volo EasyJet partito da Glascow, in Scozia, e diretto a Hurghada in Egitto a causa di due passeggere a bordo che hanno creato scompiglio. Il personale è stato costretto ad una sosta forzata all'aeroporto di Bari, dove le due donne sono state fatte scendere e denunciate per interruzione di pubblico servizio.

È successo ieri mattina: la situazione a bordo si è fatta ingestibile, dopo che due passeggere, in evidente stato di alterazione, hanno seminato il panico, spingendo i piloti a deviare la rotta per garantire la sicurezza dei passeggeri. Le due hanno alzato la voce e cominciato a infastidire chi viaggiava accanto a loro. Il personale ha anche tentato di calmare le due giovani, ma ogni tentativo è fallito. Ignorando completamente i suggerimenti, hanno continuato ad urlare, alzarsi in piedi e andare su e giù per l'aereo nonostante l'avvertimento di rimanere sedute con le cinture di sicurezze allacciate.

L’aereo, decollato dalla Scozia alle 10:53, ha effettuato l’atterraggio straordinario in Puglia alle 15:31. Una volta a terra, le autorità sono intervenute immediatamente, scortando le due donne fuori dal velivolo e denunciandole per interruzione di pubblico servizio. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e il completamento delle procedure necessarie, il volo ha ripreso il suo tragitto verso l’Egitto, ripartendo alle 16:30 senza le due passeggere responsabili dei disordini. È atterrato in Egitto alle 18.87, ora locale.

Solo qualche giorno fa, sempre a Bari, era stata registrata un'altra emergenza: il Dreamlifter, uno degli aerei cargo più grandi al mondo, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza sulle piste del "Karol Wojtyla". Il volo, proveniente da Charleston (Stati Uniti) e diretto a Grottaglie per il trasporto di una fusoliera, è stato dirottato nel capoluogo pugliese a causa del maltempo che imperversava sulla regione.