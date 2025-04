Shade in ospedale, la foto sui social: “Impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Shade è in ospedale. Il rapper, al secolo Vito Ventura, si è mostrato in una storia pubblicata su Instagram mentre si trova in ospedale, con un supporto per la respirazione alle narici e un saturimetro all'indice. Il cantante si mostra ottimista, ma come è lui stesso a spiegare, non si trova in una condizione fisica ottimale.

Il messaggio di Shade sui social

Anzi Shade parla di quello utilizzato come un momentaneo momento di lucidità che gli consente di rivolgersi a chi lo segua per dare aggiornamenti: "Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico coi miei". L'artista, pur non specificando nel dettaglio cosa gli sia successo, allude con ironia a questo momento di convalescenza: "Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non per quanto mi fermerò qui. Lo dico anche per chi mi ha scritto su Wapp e email".

Non è chiaro quali siano in questo momento le condizioni di salute di Shade, né dove sia ricoverato il rapper, ma è lui stesso a precisare nella lunga didascalia di accompagnamento alla storia: "Se vi risponde la mia collaboratrice tanto vi dirà che deve prima sentire me e io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Non finché non verrà cambiata quella foto di merda che mi hanno messo almeno".

Come sta Shade, il respiratore e il saturimetro

Il messaggio si conclude con un semplice saluto ai suoi follower: "A voi che mi seguire perché mi volete bene invece, vi voglio bene anche io cuori miei mi rimetterò e ci vediamo presto". Difficile capire cosa sia successo al cantante, ma a quanto si può intuire dagli elementi in foto, sia per quel che riguarda il supporto nasale che il saturimetro, potrebbe avere avuto problemi di tipo respiratorio, magari dovuti a infezione generica oppure al Covid.