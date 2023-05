Sophie Codegoni dopo il parto: “Un dolore minimo pari al ciclo, mi avevano preparata al peggio” “Sono una fifona, sono arrivata in ospedale terrorizzata. Tutti mi dicevano ‘Preparati, sarà il dolore più grande di tutta la tua vita’”, racconta l’influencer a pochi giorni dalla nascita di Celine. “Invece conservo un bellissimo ricordo”.

A cura di Giulia Turco

A pochi giorni dalla nascita di Celine, Sophie Codegoni racconta alle sue follower l'esperienza del parto. Nonostante i timori e le paure, tutto è andato più liscio del previsto e presto l'ex gieffina è potuta tornare a casa insieme alla sua prima figlia. Al suo fianco c'è Alessandro Basciano, diventato papà per la prima volta di una femminuccia, e la mamma di Sophie Valeria Pasciuti che le sta dando tutto il supporto e i consigli da mamma necessari.

Sophie racconta l'esperienza del parto

"Partendo dal fatto che io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata in ospedale terrorizzata, anche perché tutti mi dicevano ‘Preparati, sarà il dolore più grande di tutta la tua vita’. Invece probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però ho proprio un ricordo bello", racconta Sophie Codegoni in una sessione di domande e risposte con le sue follower. Ogni esperienza è soggettiva, ma e Sophie si sente molto fortunata per come ha vissuto il suo primo parto: "Non ho avuto quel dolore che mi racontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più niente di meno e in totale è durato quattro ore e mezza".

La nascita di Celine Blu

Celine Blu prima figlia della coppia è nata lo scorso 12 maggio. L'influencer ed ex gieffina ha voluto subito dare la bella notizia ai suoi follower, pubblicando uno scatto mentre stringe la piccola tra le braccia. "Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue", ha scritto l'influencer nel condividere con il suo milione di follower la lieta notizia. Una nascita che, come avevano raccontato i neo genitori, non era in programma ma che fin da subito hanno deciso di accogliere nelle loro vite. Sophie ha condiviso sui social ogni passo della sua gravidanza, comprese le difficoltà, come quando è stata ricoverata in ospedale per problemi a un rene.