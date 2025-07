video suggerito

"Quando Sophia Hutchins è morta stava guidando troppo veloce", le dichiarazioni della polizia dopo l'incidente Arrivano le prime ricostruzioni da parte della polizia di Los Angeles in merito alla morte di Sophia Hutchins. La 29enne, infatti, sembra stesse guidando più veloce del previsto e questo sia stato determinante nell'incidente.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la notizia della scomparsa di Sophia Hutchins, morta in un tragico incidente stradale nella giornata di mercoledì 2 luglio, arrivano anche le prime ricostruzioni della polizia, in grado di stabilire la dinamica dell'accaduto e le cause dell'impatto fatale per la 29enne.

Sophia Hutchins correva alla guida del quad

Secondo quanto riportato dal DailyMail, in contatto con la polizia di Los Angeles, sembrerebbe che componente fondamentale nella morte della giovane assistente di Caitlyn Jenner sia stata la velocità con cui guidava il quad per le strade si Malibu, nei pressi della villa in cui viveva dal 2017 con Jenner. Il sergente Eduardo Saucedo, del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angele, con sede a Malibu, ha dichiarato qualche dettaglio in più sulla dinamica dell'incidente:

Sembra che stesse andando troppo veloce e abbia tamponato l'altra auto, la controparte, e che poi abbia sbandato verso destra e sia finita fuori dal dirupo. Non sembra che li stesse seguendo. Credo che semplicemente se li sia trovati davanti e poi abbia urtato la macchina.

Nell'altro veicolo, una Mazda 6 grigia del 2016, vi erano due donne, come dichiarato dal sergente che poi ha aggiunto: "Sembra che abbia provato a fare una manovra per aggirarlo, ma stava andando troppo veloce e ha finito per urtare la parte posteriore della Mazda, facendola sbandare e precipitare dal dirupo."

Le donne nell'altro veicolo illese

Poco dopo l'incidente sono state allertate le forze dell'ordine e il pronto soccorso, che scesi lungo il dirupo, sulla parte rocciosa, hanno recuperato il corpo di Sophia Hutchins, confermando che la morte sia avvenuta sul posto. Le donne che invece erano a bordo dell'altra auto sono rimaste illese e subito sono state interrogate dagli agenti di polizia sopraggiunti sul posto. Alla guida della macchina, inoltre, come riferito dal sergente Saucedo, vi era un agente immobiliare che aveva visitato una casa nelle vicinanze.