Svelate le cause della morte di Sophie Hutchins, l’amica di Caitlyn Jenner morta in un incidente stradale

Sono state rese note le cause della morte di Sophia Hutchins, la 29enne amica e convivente di Caitlyn Jenner, che lo scorso 2 luglio ha perso la vita in un incidente stradale. La dinamica è stata abbastanza chiara e, purtroppo, per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Le cause della morte di Sophia Hutchins

Stando a quanto riportato da TMZ, il medico legale che ha analizzato il corpo dopo l'incidente ha rilasciato un certificato medico nel quale sono state indicate le cause del decesso. L'impatto, a causa della forte velocità con cui la macchina sfrecciava sulla strada di Los Angeles, è stata la causa principale della morte. Il veicolo sul quale viaggiava Sophia Hutchins, infatti, è precipitato per un burrone di un centinaio di metri, per cui ci sarebbero state poche possibilità di salvarla, qualora l'impatto non fosse stato poi così forte.

Sophia Hutchins correva alla guida

Il fatto che la 29enne stesse guidando ad alta velocità è stato confermato anche dalle forze dell'ordine giunte sul posto poco dopo l'incidente. Come riportato dal Daily Mail, infatti, il sergente Eduardo Saucedo, del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angele, con sede a Malibu, ha dichiarato:

Sembra che stesse andando troppo veloce e abbia tamponato l'altra auto, la controparte, e che poi abbia sbandato verso destra e sia finita fuori dal dirupo. Non sembra che li stesse seguendo. Credo che semplicemente se li sia trovati davanti e poi abbia urtato la macchina.

Non è stato un inseguimento, secondo chi ha indagato sull'incidente, ma lo scontro con la Mazda grigia che si trovava pochi metri davanti al veicolo con Hutchins alla guida, è stato poi determinante, sebbene le due donne che si trovavano a bordo dell'altra macchina non hanno riportato alcuna ferita, ma nonostante lo spavento e il trauma di quanto è accaduto, hanno subito collaborato.