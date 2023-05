Alessandro Basciano papà bis con Celine: “Emozioni completamente diverse rispetto al primo figlio” L’ex gieffino è diventato padre per la seconda volta. Nel 2016 è nato Niccolò, il suo primo figlio avuto insieme all’ex compagna Clementina Deriu. “Essere papà di un maschietto cambia totalmente, mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Basciano è diventato padre per la seconda volta. È nata Celine Blue, la bambina che ha reso mamma per la prima volta Sophie Codegoni. Si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, poi Sophie ha partecipato per una stagione ad Avanti Un Altro nei panni della Bonas, a ridotto della gravidanza e presto convoleranno a nozze.

La nascita di Celine Blue

Non sono mancati i festeggiamenti e i primi video sui social in occasione dell’arrivo a casa della piccola Celine, che vivrà a Roma con i genitori. È ai microfoni di Casa Chi che Alessandro Basciano, neo papà bis, racconta tutte le emozioni di questa nuova avventura. “Ho visto e non ho visto”, ha ricordato del giorno della nascita. “Ad un certo punto l’ha girata e ha iniziato a piangere. Ci siamo emozionati tutti”, ammette. Ben presto la piccola è comparsa sui social negli scatti dei genitori che le hanno dedicato dolci parole d’amore: “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire. La nostra Celine Blue”.

Basciano è padre di Niccolò il primo figlio avuto insieme a Clementina

Ad aspettarli a casa anche il piccolo Niccolò, il primo figlio che Alessandro Basciano ha avuto dall’ex compagna Clementina Deriu nel 2016. Il piccolo è sempre stato molto partecipe della vita familiare dei Basciagoni e si sarebbe dimostrato molto felice per l’arrivo per la sorellina: “È super felice e premuroso”, ammette il papà. “Lui ci tiene molto”. A Casa Chi Basciano racconta che essere diventato padre di una bambina gli ha suscitato emozioni completamente diverse rispetto a quelle provate alla nascita del maschietto: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle, ma sono diverse”.