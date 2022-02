Chi è Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano e madre di suo figlio Nicolò Clementina Deriu è l’ex compagna di Alessandro Basciano e mamma del figlio Niccolò, nato nel 2016. La storia d’amore è durata cinque anni ma nonostante la rottura, oggi sono in ottimi rapporti per la serenità del figlio.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP ha organizzato una tenerissima sorpresa per Alessandro Basciano permettendogli di incontrare suo figlio Niccolò nella puntata del 28 febbraio 2022. L'ex tronista di Uomini e Donne è un padre amorevole, molto legato a suo figlio nato dalla relazione con Clementina Deriu. Dopo cinque anni insieme Alessandro e Clementina si sono lasciati ma sono rimasti in ottimi rapporti per l'amore del figlio, nato nel 2016. La romana è un personaggio estraneo alla tv.

Chi è Clementina Deriu, ex fidanzata di Alessandro Basciano

Clementina Deriu, appassionata di fitness, è di Roma e ci tiene a proteggere la sua privacy. Il suo profilo Instagram è infatti privato, mentre su Facebook è possibile assistere ad alcune fotografie pubblicate con Alessandro Basciano, il suo ex, e il figlio Niccolò. Dopo due anni insieme al concorrente del GF VIP, nel 2016, ha dato alla luce il suo primogenito che nel novembre 2022 compirà 6 anni. Dopo cinque anni di relazione, la coppia ha deciso di separarsi rimanendo in buoni rapporti per la serenità del figlio.

Alessandro Basciano e la ex, Clementina Deriu

Nicolò è il figlio di Alessandro Basciano e Clementina Deriu

Niccolò è il figlio di Alessandro Basciano e Clementina Deriu, nato il 16 novembre 2016. Entrambi i genitori sono molto legati al piccolo e grazie a lui, nonostante la loro storia d'amore sia giunta al termine, continuano ad avere un legame speciale. Niccolò ha fatto una sorpresa al papà durante la sua avventura al GF VIP, registrando un video di auguri di Natale. In quella occasione il concorrente ha raccontato dell'amore che prova: "Io e la mia ex compagna stavamo da circa 2 anni, volevamo creare la nostra famiglia. Vedere tuo figlio appena nato è qualcosa di troppo forte. Da quando lui è nato ho acquisito una responsabilità incredibile nei suoi confronti, tutto quello che faccio lo faccio per lui. Quando sta con me, aspetto che si addormenta e piango, mi insegna tanto ed ha una sensibilità indescrivibile".

Leggi anche Al GF Vip provvedimento disciplinare per Alessandro Basciano

La fine della storia di Alessandro Basciano con la sua ex

Non si sa esattamente quando Alessandro Basciano e Clementina Deriu si sono lasciati ma le loro ultime foto insieme, pubblicate sul profilo Facebook di lei, risalgono al 2019. Sconosciuti sono anche i motivi che li hanno spinti a lasciarsi. Il concorrente nella Casa di Cinecittà ha raccontato di aver sofferto la separazione: "Siamo stati insieme cinque anni, stavo molto giù quando ci siamo lasciati. Tutte le persone con le quali mi sono frequentato dopo, pur sapendo com'erano, mi hanno fatto rimanere male. Le piccole cose, quelle normali, non le fa più nessuno". Dopo Clementina, Alessandro ha poi avuto una love story con Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Dzemaili, terminata dopo pochi mesi dal suo inizio.