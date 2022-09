La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia79 Alessandro Basciano sorprende Sophie Codegoni con una proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79.

A cura di Ilaria Costabile

Profumo d'amore sul red carpet di Venezia 79, tra le tante coppie che hanno attraversato la promenade a favore di fotografi, nella giornata di mercoledì 7 settembre sono arrivati anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il deejay ha sorpreso la sua compagna con un gesto che mai si sarebbe aspettata: una proposta di matrimonio in mondovisione, con tanto di anello e rigorosamente in ginocchio.

Il momento della proposta

Quella che doveva essere una semplice e fugace passerella alla Mostra del Cinema di Venezia, si è trasformata in una esperienza indimenticabile per Sophie Codegoni che ricorderà per sempre non solo la sua prima volta al Lido, ma anche il giorno in cui il suo fidanzato le ha chiesto di diventare sua moglie. Un gesto che non ha bisogno di tante parole quello di Alessandro Basciano che, dopo aver fatto qualche passo sul tappeto rosso, vestito di tutto punto, si è inginocchiato ai piedi della sua dolce metà, incredula nel vedere stesse accadendo, mostrando tra le mani un cofanetto con un bell'anello al suo interno. Il bacio è scattato subito, con una Sophie emozionata e felice.

L'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Il momento è stato catturato anche dai fan e da chi gestisce l'account della ex gieffina che, infatti, seppur dagli schermi che costeggiano il red carpet ha ripreso il momento, catturando ogni attimo della proposta. Poco dopo arriva anche il commento della diretta interessata che scrive, tra le storie Instagram, "Sei pazzo e io ti amo da morire". L'amore nato tra le mura di Cinecittà tra mille incomprensioni, è diventato sempre più forte, maturando giorno dopo giorno e portando il 33enne a compiere questo passo così importante, scegliendo Sophie come donna da avere al suo fianco per la vita. In un'intervista a Fanpage.it, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva dichiarato che si sentiva pronta per il matrimonio e che non aspettava altro che l'anello. E, a conti fatti, non si può dire che la promessa non sia stata mantenuta.