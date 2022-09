“Proposta di matrimonio sul red carpet di un film sulla depressione”, Basciano replica alle critiche La proposta di matrimonio dell’ex gieffino a Sophie Codegoni a Venezia non è passata di inosservata. Peccato che il tempismo non sia stato dei migliori: i Basciagoni hanno infatti rubato la scena sul red carpet di The Son, il film con Hugh Jackman che tratta il tema della salute mentale.

A cura di Giulia Turco

Se Alessandro Basciano e Sophie Codegoni volevano finire al centro dell’attenzione ci sono di certo riusciti. I due influencer hanno preso la scena sul red carpet di Venezia, durante la loro prima volta alla Mostra del Cinema, per celebrare il loro amore con una romantica proposta di matrimonio. Se da un lato i loro fan li hanno sostenuti con occhi sognanti, c’è anche chi ha sbilanciato qualche critica. Il tempismo in effetti non è stato dei migliori.

Le critiche ad Alessandro Basciano

Nella serata di mercoledì 7 settembre i Basciagoni calcano il red carpet di Venezia. Entrambi elegantissimi in nero, si fanno spazio davanti ad una schiera di fotografi ed ecco che con sveltezza Basciano si inginocchia di fronte alla sua amata e tira fuori la scatolina contenente l’anello. Sophie si infila frettolosamente l’anello al dito (considerando il tempo limitato, è già quasi il turno di qualcun altro) e i due si prestano a favore di flash per un romantico bacio. Tutto bello, peccato che, come fa notare qualcuno, il momento non tiene conto del contesto, visto che si tratta del red carpet di The Son, il film con Hugh Jackman che affronta il tema della salute mentale.

“Non un influencer italiano che fa la proposta di matrimonio alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”, scrive su Twitter il giornalista britannico di GQ Jack King. La replica di Basciano alle critiche non ha tardato ad arrivare, anche se non deve aver convinto, per lo più: “La proposta non è legata al film caro Jack”.

A Fanpage avevano detto di voler prendere tempo

Il loro amore è sbocciato tra le mura di Cinecittà e nonostante la giovane età di Sophie i due sono arrivati presto al dunque. Intervistati da Fanpage.it ci avevano raccontato di sognare una famiglia, un obiettivo però che sembrava ancora lontano nel tempo. “Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera”, aveva spiegato Sophie. “Il pensiero di aver una famiglia c’è.. ma diamo la priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane”, confermava Basciano.