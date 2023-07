Alessandro Basciano regala 100 rose a Sophie Codegoni sul palco del dj set, lei: “Sei pazzo” Alessandro Basciano sorprende ancora Sophie Codegoni. Dopo la proposta di matrimonio sul red carpet a Venezia 79, ieri sera in un locale pugliese le ha consegnato sul palco 100 rose rosse: “Sei pazzo”, il commento di lei su Instagram a corredo delle immagini del romantico episodio.

A cura di Gaia Martino

I promessi sposi e neo genitori della loro prima figlia insieme, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ieri sera durante una serata in un noto locale di Gallipoli hanno regalato ai presenti un momento romantico. L'ex concorrente del GF VIP era impegnato in un dj set ma quando la fidanzata lo ha raggiunto sul palco ha fatto arrivare per lei un mazzo di 100 rose rosse: "Sei un pazzo" il commento su Instagram a corredo delle immagini della serata.

La sorpresa di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni

Quando Sophie Codegoni ha raggiunto il fidanzato sul palco di un locale pugliese mentre era impegnato in un dj set, è stata sorpresa da un enorme mazzo di rose rosse. Alessandro Basciano con Tango di Tananai come sottofondo ha consegnato il romantico mazzo di fiori alla fidanzata, diventata da poco mamma della loro prima figlia insieme, Celine. I due ex gieffini hanno condiviso con i fan su Instagram il romantico momento, lei ha poi commentato: "Le rose più grandi di me. Sei un pazzo. Ti amo, ti amo, ti amo".

Dopo la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, Alessandro Basciano ha sorpreso ancora una volta la sua fidanzata conosciuta nella casa del GF VIP. Solo due mesi fa è nata Celine Blue, una sorellina per Nicolò, il primogenito del dj nato nel 2016 dalla precedente relazione con Clementina Deriu.

La proposta di matrimonio a Venezia

Le nozze sarebbero in stand by vista la recente nascita della piccola Celine Blue, ma dopo la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79 i fan dei Basciagoni attendono il loro fatidico sì. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono resi protagonisti di un episodio finito in mondovisione nel settembre 2022: sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, una delle più famose d'Italia e nel mondo, l'ex gieffino si è inginocchiato davanti ai presenti per chiedere la mano della sua fidanzata. Nonostante gli ultimi scontri in casa, prosegue a gonfie vele la loro storia d'amore: "Quando una coppia è vera, c'è sentimento, è giusto scontrarsi", le parole di lei in una recente intervista.