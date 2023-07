Al Tim Summer Hits lanciano un telefono a Bresh sul palco, il cantante: “Un pazzo” Durante il secondo appuntamento del Tim Summer Hits di domenica 2 luglio, si è verificato un episodio piuttosto singolare. Un fan ha lanciato a Bresh il suo cellulare, il cantante lo ha poi raccolto per farlo consegnare al proprietario.

A cura di Ilaria Costabile

Il secondo appuntamento del Tim Summer Hits da Piazza del Popolo a Roma raduna i fan degli artisti che si esibiscono in queste calde sere d'estate, ma a volte l'euforia sembra sfuggire di mano a chi assiste al concerto. Durante l'esibizione di Bresh, infatti, viene lanciato un telefono sul palco, poi prontamente restituito al proprietario.

Bresh raccoglie il telefono lanciato sul palco

Un episodio singolare che, però, non è del tutto inconsueto ai concerti, quello che vede il lancio di oggetti personali ai cantanti nel pieno delle loro esibizioni. Ed ecco che, poco dopo la fine della performance di Bresh, arriva ai piedi del cantante il cellulare di uno dei presenti in piazza. "Cosa è successo?" chiede Andrea Delogu allarmata dall'accaduto, e il cantante risponde ridendo: "Qualcuno ha lanciato un telefono, un pazzo", la conduttrice per smorzare il momento di tensione aggiunge: "Beh hai una cover pazzesca eh", alludendo al fatto che il telefono fosse integro e avesse subito danni. Nel frattempo, Bresh una volta preso il cellulare, lo passa ai chi si trova ai piedi del palco, affinché possa restituirlo al legittimo proprietario.

Gli episodi di Bebe Rexha e Pink

Il fenomeno, in realtà, è piuttosto diffuso e proprio in queste ultime settimane, sono avvenuti due episodi del genere, ma ad artisti d'oltreoceano. Alla pop star Bebe Rexha, durante un concerto a New York, un fan le ha lanciato un telefono sul palco, ma l'oggetto ha beccato la cantante in pieno viso, tanto da essere portata immediatamente in ospedale, dove ha ricevuto anche dei punti. A questo si aggiunge un episodio ancor più incredibile: durante il suo tour a Londra, Pink ha raccolto un sacchetto che le era stato lanciato da una fan, all'interno del quale erano contenute le ceneri della madre. La cantante, ovviamente, non ha potuto che essere scioccata dall'accaduto.