Sophie Codegoni e Basciano insieme a Rimini, non sono in crisi: “Ci seguiamo di nuovo sui social” Nessuna aria di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, contrariamente alle recenti indiscrezioni circolate sui social. I Basciagoni sono insieme a Rimini per un evento e hanno raccontato di aver ricominciato a seguirsi sui social reciprocamente.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna crisi in corso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nelle ultime ore, sui social, circolava l'indiscrezione secondo la quale i due ex volti del Grande Fratello Vip, promessi sposi, starebbero attraversando un momento di crisi perché hanno smesso di seguirsi sui social. A fare chiarezza sono i diretti interessati, mostrandosi insieme in un video.

I Basciagoni smentiscono la crisi

In queste ore, i Basciagoni si trovano insieme a Rimini per l'evento organizzato da Alfonso Signorini e dal suo settimanale Chi. I due, nel video pubblicato sulla pagina social della rivista, si mostrano uno accanto all'altra, sorridenti e felice, abbracciandosi e baciandosi con amore. Dopo aver lanciato l'evento a cui prenderanno parte questa sera (28 giugno), hanno spiegato perché avevano smesso di seguirsi sui social, con un tono decisamente spensierato. "Ragazzi, ma adesso vi ricominciate a seguire?", dice una voce nel video. A rispondere è Sophie: "Ha ricominciato a seguirmi perché, voglio dire, sennò lo buttavo giù dal treno. Sì, ci seguiamo di nuovo e non smetteremo mai di seguirci perché abbiamo tre anni e mezzo a testa".

"Non siamo la famiglia perfetta"

Proprio al settimanale Chi, la coppia aveva rilasciato un'intervista parlando del loro equilibrio familiare e di coppia, raccontando di non essere di certo perfetti ma quanto meno sinceri. Sophie infatti aveva svelato: "Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma caso sia nella norma, quando una coppia è vera, c’è sentimento, è anche giusto scontrarsi”. Nonostante il lavoro li porti spesso fuori casa, i due sono riusciti a trovare il loro equilibrio e non sono di certo in crisi.