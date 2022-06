L’ex fidanzata di Blanco: “Dopo Sanremo mi ha tradita, per stare dietro a lui mi trascuravo” “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet”, racconta Giulia Lisioli che in un primo momento aveva smentito il tradimento. La 19enne sarebbe finita in ospedale per via di attichi di panico dopo il video del bacio tra Blanco e Martina Valdes.

A cura di Giulia Turco

Giulia Lisioli, 19enne ex fidanzata di Blanco, torna a parlare della sua relazione col cantante e racconta tutta la verità. Se in un primo momento aveva smentito che potesse esserci un tradimento dietro la rottura, al settimanale Di Più decide di raccontare come sarebbero andate davvero le cose. La scelta improvvisa di Blanco, il tradimento con Martina Valdes e il lungo silenzio.

Giulia Lisioli in ospedale dopo il tradimento di Blanco

"Ho scoperto che Riccardo aveva un'altra in un video che mi hanno mandato su Internet", racconta la ragazza che solo adesso è tornata a respirare dopo il brutto colpo ricevuto. "Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima". Si tratta di Martina Valdes, la ballerina di Desenzano del Garda apparsa nel video che ha fatto il giro dei social lo scorso marzo. Dopo quell'episodio, Giulia racconta di essere finita persino in ospedale e di aver dovuto prendere ansiolitici per settimane per affrontare attacchi di panico.

Il confronto di persona solo due mesi dopo

La loro storia era iniziata sui banchi di scuola e Giulia non aveva smesso di stare al suo fianco, nemmeno durante il periodo di Sanremo. Sul palco dell'Ariston infatti, Blanco aveva dedicato a lei la sua esibizione. Nel dopo Festival, tra la distanza e la difficoltà a gestire il successo, il loro rapporto era andato in crisi. Dopo aver scoperto di Martina, Giulia avrebbe provato ad avere un confronto con Riccardo, senza ricevere risposta. Il confronto è arrivato solo due mesi dopo.

