Blanco dedica “Afrodite” alla fidanzata Martina, l’ex Giulia: “Quando tramanda cose scritte per te” Blanco durante un concerto ha chiamato sul palco la sua nuova fidanzata Martina Valdes per dedicarle “Afrodite”, brano che il cantante avrebbe scritto e già dedicato alla sua ex, Giulia Lisioli. Quest’ultima ha commentato il gesto, poi ha fatto chiarezza: “Spero stia bene, lei non c’entra niente con la nostra rottura”.

A cura di Gaia Martino

Giulia Lisioli, l'ex fidanzata di Blanco, parla per la prima volta della fine della relazione con il cantante. Durante il Festival di Sanremo 2022 sembrava che la loro storia proseguisse a gonfie vele, poi la notizia della rottura seguita da un nuovo nome, Martina Valdes. Quest'ultima sarebbe la fidanzata attuale di Riccardo Fabbriconi, la star italiana del momento. Dopo aver pubblicato un video su Tik Tok nel quale ha fatto riferimento alla dedica del cantante per la sua nuova ragazza durante un concerto, Giulia Lisioli ha chiarito di aver ormai superato la rottura: "Spero stia bene e sono felice se abbia trovato una persona con cui stare bene".

La dedica di Blanco per la fidanzata Martina Valdes

Durante un concerto Blanco ha chiamato sul palco la sua nuova fidanzata, Martina Valdes, per dedicarle il brano Afrodite. Il video del tenero gesto è stato condiviso da un utente su Tik Tok ed ha ottenuto tantissimi cuori e messaggi per la coppia: "Che teneri" è uno di questi. Alcuni fan che seguono Riccardo Fabbriconi da tempo hanno ricordato però che quella è la stessa canzone che l'artista dedicò alla sua ex, Giulia Lisioli. Quest'ultima ha così commentato l'episodio con un video su Tik Tok.

La reazione di Giulia Lisioli

Giulia Lisioli non è riuscita a frenarsi dal commentare il gesto del suo ex per la sua nuova fidanzata. Si è ripresa mentre mangia uno yogurt, poi ha scritto: "Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda". Il post sul social network ha scatenato tantissime reazioni e messaggi di incoraggiamento da parte dei fan. Per questo motivo è intervenuta nuovamente per fare chiarezza sul messaggio lanciato. Whopsee.it riporta le parole dell'ex fidanzata dell'artista la quale, stando a quanto si legge, avrebbe spiegato che nonostante sia stato difficile superare la rottura, si è fatta forza per andare avanti.

È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta.

La giovane ha continuato, augurando al suo ex fidanzato ogni bene "Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho “cringiato” sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente". Infine, ha fatto chiarezza sulla fine della storia, sostenendo di non essere stata tradita. Martina Valdes non c'entrerebbe nulla con la fine della relazione con Blanco. Queste le parole: