Chi è Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco dopo Giulia Lisioli Una fuga d’amore a Parigi dopo la fine dell’Eurovision 2022 ha ufficializzato la relazione tra Blanco e Martina Valdes, dopo i numerosi gossip dell’ultimo periodo. La nuova fidanzata del cantante è una ballerina professionista e il loro rapporto sarebbe iniziato, stando agli “indizi” social, circa a marzo.

A cura di Elisabetta Murina

Blanco e Martina Valdes non si nascondono più. Dopo la fine della storia con Giulia Lisioli, la ragazza alla quale aveva dichiarato tutto il suo amore dopo la vittoria a Sanremo 2022, Riccardo Fabbriconi ha ritrovato l'amore. E finalmente, dopo numerosi gossip e foto scattate di sfuggita, la coppia è uscita allo scoperto e ha ufficializzato la loro relazione. Quale modo migliore per farlo se non una romantica fuga d'amore a Parigi, la città dell'amore per eccellenza, subito dopo la fine dell'Eurovision 2022.

Gli scatti a Parigi che ufficializzano la relazione

A ufficializzare il legame tra Blanco e Martina Valdes sono stati alcuni scatti pubblicati sui rispettivi profili Instagram nella giornata di oggi, 17 maggio. Se prima si era trattato solo di ipotesi basate su brevi video e foto quasi "rubate", ora tutto appare chiaro e senza fraintendimenti. La coppia è volata insieme a Parigi dopo la fine dell'Eurovision 2022, al quale il giovane artista bresciano ha partecipato con Mahmood in rappresentanza dell'Italia. Una fuga romantica, quindi, nella città dell'amore per eccellenza, con tanto di bacio sotto la Torre Eiffel che spazza via, in maniera definitiva, ogni possibile dubbio sul loro rapporto.

La relazione con Martina Valdes dopo la storia con Giulia Lisioli

La vita privata di Blanco è uscita allo scoperto durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, durante il quale l'allora fidanzata Giulia Lisioli lo ha accompagnato e sostenuto. La ragazza era presente tra il pubblico al momento dell'annuncio della vittoria, tanto che l'artista è sceso dal palco per correre in platea ad abbracciarla. Passato un breve periodo, però, Blanco è stato beccato in discoteca mentre baciava un'altra ragazza, Martina Valdes. Il video ha fatto il giro del web e le voci sulla rottura con fidanzata erano diventate sempre più forti.

Blanco bacia in discoteca Martina Valdes

Martina Valdes è originaria di Desenzano del Garda e, stando a quanto scrive su Facebook, vive a Salò. Non si sa di preciso la sua età, ma è certo che sia una ballerina professionista, che lavora per l'organizzazione Mamacita Club. É molto attiva sui social, dove pubblica appunto brevi video e scatti in cui danza. Nell'ultimo periodo, Blanco aveva pubblicato altri "indizi" circa il loro rapporto, che potrebbe essere iniziato intorno a febbraio marzo: da una sua foto durante un viaggio in macchina, all'ultimo video che li ritrae insieme a Torino per l'Eurovision.