Blanco e Martina Valdes di nuovo insieme: la foto sui social che sembra confermare la relazione Blanco ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto di Martina Valdes, la stessa ragazza alla quale aveva dato un bacio in discoteca e che è stata paparazzata ai suoi concerti. Che sia la conferma di una frequentazione e l’ufficialità della fine della storia con la storia fidanzata Giulia Lisioli?

Sono sempre di più le voci secondo le quali Blanco avrebbe chiuso ufficialmente la storia con la fidanzata Giulia Lisioli e starebbe frequentando una nuova ragazza, Martina Valdes. Con lei era stato beccato durante una serata in discoteca quando, nel bel mezzo dell'esibizione, si era abbassato dal palco per darle un bacio. Ed è sempre lei che alcuni utenti hanno immortalato dietro le quinte del concerto di Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco), pubblicando poi i video sui social. Ora è lo stesso vincitore di Sanremo 2022 a condividere con i milioni di fan una foto della ballerina, sul suo profilo Instagram, forse a voler lanciare un messaggio ben preciso.

La foto di Martina Valdes pubblicata da Blanco

Oggi, mercoledì 14 aprile, Blanco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Martina Valdes. Non insieme, ma solo un primo piano di lei che, stando alla prospettiva, sembrerebbe seduta proprio al suo fianco in macchina. Si tratta della stessa ragazza alla quale aveva dato un bacio durante una serata in discoteca, in quel breve video che aveva insinuato il dubbio che la relazione con la storica fidanzata, conosciuta prima del successo, fosse ormai un capitolo chiuso.

In quest'ultimo periodo nessuno dei due, né Blanco né Martina, avevano voluto commentare i gossip sul loro conto, preferendo forse stare alla larga dalle notizie della loro presunta frequentazione. È questa la prima foto che il giovane cantante ha pubblicato sul suo profilo, forse a voler uscire allo scoperto ed eliminare ogni presunto dubbio.

Martina Valdes al concerto di Blanco

Alcuni utenti hanno pubblicato su Tik Tok un video che ritrae Martina Valdes mentre assiste al concerto di Blanco, sul palco, quasi in disparte e con le braccia incrociate. In molti hanno notato che l'espressione della ballerina è quasi arrabbiata, tanto che hanno scritto "Blanco mi chiedo come fai a stare con una così". La diretta interessata ha commentato sotto il video: "Non è che sto a tutto il concerto con la paralisi facciale. Ogni tanto posso stare seria senza essere fucilata? Non so a memoria tutte le sue canzoni, non mi sembra un motivo per essere una me*da, poi vabbè…”. Quel che è certo è che la Valdes ha accompagnato il giovane cantante durante diverse tappe del suo tour in giro per l'Italia, che in molti casi ha registrato il tutto esaurito.