Blanco all’Eurovision 2022 con Martina Valdes, la presunta nuova fidanzata dopo Giulia Lisioli Blanco a Torino per l’Eurovision Song Contest 2022 è in compagnia di Martina Valdes, la giovane ragazza presunta nuova fidanzata, la stessa che baciò in una discoteca.

A cura di Gaia Martino

Blanco e Mahmood sono pronti per l'Eurovision Song Contest 2022 dopo la vittoria al Festival di Sanremo, si esibiranno nella serata finale in programma sabato 14 maggio essendo i rappresentanti di un paese, l'Italia, che rientra tra i Big Five. Dopo la premiata performance sul palco dell'Ariston, la vita privata di Riccardo Fabbriconi ha visto un rilevante "cambiamento": nonostante la dichiarazione in pubblico per Giulia Lisioli, la storia d'amore con la giovane ha visto la parola "fine" poco dopo la kermesse. Al suo fianco ora c'è un'altra ragazza che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Si tratta di Martina Valdes, la stessa che ha ripreso pochi minuti fa nelle sue Instagram story.

Il video di Martina Valdes ripresa da Blanco

Martina Valdes è a Torino per sostenere il suo – presunto – fidanzato Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, che si esibirà con Mahmood nella serata finale con Brividi. Il giovane cantante era stato beccato mentre le stampava un bacio sulle labbra in discoteca, poi alcune immagini su Instagram, pubblicate dallo stesso, avevano confermato il loro rapporto. Nessuna conferma o smentita è arrivata da parte dei diretti interessati ma gli indizi lanciati negli ultimi mesi non sembrano lasciare dubbi. Pochi minuti fa l'ennesimo: la ballerina si è divertita a ballare sulle note di una base musicale ed è stata ripresa da Blanco che ha pubblicato il video tra le sue stories. Poi, insieme, hanno scattato una foto con alcune fan.

Chi è Martina Valdes

La – presunta – nuova fidanzata di Blanco è di Desenzano del Garda, città a cui il cantante, di Calvagese di Riviera, è particolarmente legato essendoci cresciuto. Martina Valdes è una ballerina, lavora per Mamacita Club, un'organizzazione che realizza eventi nelle discoteche d'Italia, e influencer: è presente attivamente su Instagram e Tik Tok e con i suoi follower condivide scatti di sé e video mentre balla. La danza, stando a quanto pubblica, sarebbe una delle sue più grandi passioni.