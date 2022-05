Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco: “Periodo difficile ma non mi ha tradito” Giulia Lisioli rompe il silenzio e rivela che non ci sarebbe un tradimento alla base della rottura con Blanco: È stato un periodo difficile ma sono andata avanti”.

A cura di Stefania Rocco

Non ci sarebbe stato un tradimento alla base della decisione di Blanco e Giulia Lisioli di lasciarsi. A svelarlo è la modella che a lungo è stata compagna del cantante vincitore di Sanremo 2022. Lo ha fatto nel corso di una diretta su TikTok arrivata a poche ore dal momento in cui aveva lanciato una frecciatina all’ex, “accusandolo” di avere dedicato alla nuova fidanzata – la ballerina Martina Valdes – una canzone precedentemente scritta per lei, di fatto riciclandola per uno scopo differente rispetto a quello per cui era stata pensata. Dopo che la notizia ha fatto il giro della rete, Giulia ha preferito fare chiarezza rivelando che Blanco non l’avrebbe mai tradita.

La versione di Giulia Lisioli

“È stato un periodo molto difficile. Anzi, a dire la verità volevo chiudere tutti i social”, ha esordito Giulia nella diretta, “Poi ho pensato che nella vita succede, vai avanti”. Quindi la giovane ha spiegato il motivo che l’aveva spinta a postare quel video provocatorio: “Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene. Il video che ho messo era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi sono messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente. Anzi, lei non c’entra assolutamente niente”.

Blanco con la ex fidanzata Giulia Lisioli

Giulia Lisioli: “Martina Valdes? Non è ‘quell’altra’”

Giulia ha quindi dato prova di maturità rivelando di non avere nulla contro Martina, nuova fidanzata di Blanco: “‘Quell’altra’ a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione. Mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona”. E infine ha confermato di non essere stata tradita: “Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”.