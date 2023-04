Blanco per la fidanzata Martina Valdes: “Mi ispiri inconsapevolmente, sono stron*o ma ci tengo a te” Dopo l’uscita del nuovo disco Innamorato, Blanco ha scritto una dedica social alla fidanzata Martina Valdes: “Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io e che non sono maturo quanto te”, poi l’invito a non ascoltare “gli altri”: “Hai capito che sono stron*o tanto quanto ci tengo”.

A cura di Gaia Martino

Per l'uscita del nuovo disco, Innamorato, Blanco ha riservato parole d'amore per la fidanzata, Martina Valdes. Il famoso cantante, reduce dalla sua turbolenta esperienza sul palco dell'Ariston a Sanremo 2023, ha presentano il nuovo album nel quale canta l'amore in tutte le sue forme, da quello vissuto accanto a Giulia Lisioli, la sua ex fidanzata, a quello per la famiglia e per la musica. A ispirare le nuove canzoni Martina Valdes, ballerina originaria di Desenzano del Garda, così come ha raccontato su Instagram Riccardo Fabbriconi, nome all'anagrafe di Blanco. "Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo".

La dedica di Blanco a Martina Valdes

"Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina", così comincia la lunga dedica di Blanco alla fidanzata Martina Valdes su Instagram, accompagnata da diverse romantiche fotografie scattate durante la festa organizzata per il lancio del nuovo disco, Innamorato. "Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista" ha concluso.

La storia d'amore con Martina Valdes

La loro prima apparizione insieme risale a marzo 2022 quando il cantante fu paparazzato da alcuni fan mentre baciava la ballerina. Da lì a poco l'annuncio della loro frequentazione con le foto scattate a Torino durante Eurovision 2022, evento al quale il cantante partecipò dopo la vittoria a Sanremo 2023 con Mahmood. Sono seguite le dediche sul palco durante i concerti, così come le dichiarazioni d'amore social. "Il mio posto felice sei", le parole di lei tra i commenti a un post di coppia condiviso su IG.