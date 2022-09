Blanco innamorato di Martina Valdes, la chiama sul palco per baciarla e abbracciarla Ancora una volta Blanco dimostra pubblicamente il suo amore per Martina Valdes: l’artista ieri sera nella sua ultima data del Blu Celeste Tour ha chiamato la fidanzata sul palco per baciarla e abbracciarla. I fan tra la folla si sono commossi.

A cura di Gaia Martino

Riccardo Fabbriconi alias Blanco oltre a viversi il successo da superstar, dimostra di essere anche un gran romanticone. Il 19enne oltre a scalare le classifiche è anche al centro del gossip con la sua – nuova – relazione con Martina Valdes. Prima la rottura da Giulia Lisioli, alla quale dedicò anche un pensiero dal palco di Sanremo 2022, poi il bacio in discoteca con la ballerina. Fu proprio l'ex poi a raccontare di essere stata tradita dall'artista con la ballerina di Mamacita. Sarà stato amore a prima vista per il giovane che si mostra sempre più innamorato della sua nuova fidanzata: come già successo, ieri sera durante il concerto a Milano l'ha chiamata sul palco per dedicarle una sua canzone.

Baci e abbracci sul palco di Milano

Blanco ieri sera ha riempito l'Ippodromo Snai San Siro con la sua ultima data di Blu Celeste Tour e ai migliaia di presenti ha dimostrato ancora una volta di essere innamorato della sua Martina Valdes. Come già accaduto altre volte, il 19enne ha chiamato la fidanzata sul palco per cantare con lei presente il brano Afrodite. I fan al concerto hanno condiviso il video sui loro profili social: "Che tenero", "Sto piangendo", "Che carini" sono alcuni dei commenti che si leggono. Lui la fa sedere su una sedia al centro del palco, la accarezza, la bacia: poi insieme cantano il ritornello, si abbracciano baciandosi. Un gesto d'amore ripetuto più volte che dimostra l'entità del suo amore.

La rottura da Giulia Lisioli per Martina Valdes

Sembrava amore a cinque stelle quello tra Riccardo Fabbriconi e Giulia Lisioli. Agli inizi del successo raccontò di una giovane di cui era follemente innamorato, al suo fianco da prima che diventasse famoso. Poi la dedica sul palco di Sanremo 2022, i baci dopo il trionfo: improvvisamente iniziò a circolare aria di crisi, prima della diffusione del video di lui mentre baciava un'altra in discoteca. "Ho scoperto che aveva un'altra con il video, vidi lui in discoteca che baciava quella ragazza, non l'avevo mai vista prima" le parole della Lisioli a giugno. La ragazza del video era Martina Valdes, lei che avrebbe fatto perdere la testa all'artista di Desenzano del Garda e divenuta protagonista di quasi tutti i suoi concerti.