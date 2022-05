Chi è Sara Marino, fidanzata di Tananai e architetto junior Sara Marino è la fidanzata di Tananai, l’artista che nel suo ultimo concerto a Milano si è scambiato un bacio a stampo con Fedez: “Non sono gelosa” ha commentato la giovane milanese.

A cura di Gaia Martino

Fino a qualche mese c'era una grossa incognita sull'identità della fidanzata di Tananai, il giovane artista che con il brano Sesso Occasionale, classificatosi ultimo al Festival di Sanremo 2022, ha riscosso un enorme successo nell'ultimo anno. Alberto Cotta Ramusino, nome dell'artista all'anagrafe, a Le Iene aveva raccontato: "Ho una fidanzata, l'ho conosciuta durante una serata. L'ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l'ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato". La ragazza in questione si chiama Sara Marino ed ha studiato architettura al Politecnico di Milano.

Chi è Sara Marino, la fidanzata di Tananai

Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, esce allo scoperto con la sua fidanzata. Sara Marino è il nome della ragazza che ha fatto innamorare il cantante che negli ultimi giorni si è esibito sul palco del Fabrique di Milano accompagnato – a sorpresa – da Fedez con il quale ha cantato il brano Le madri degli altri. A sostenerlo la giovane milanese che ha studiato architettura al Politecnico di Milano e si è laureata nel 2019 come testimonia la foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Oggi è un architetto junior, come si descrive sui social, ed è al fianco del cantante già da diverso tempo. A poche ore dell'avventura di Tananai a Sanremo, la coppia si divertì a mangiare pizza e bere negroni insieme, per le strade di Milano.

Tananai con la fidanzata Sara Marino

Sono tanti gli scatti che la ragazza ha pubblicato sui social in compagnia del suo fidanzato, a differenza di quest'ultimo che – come confessò al tempo – voleva mantenere privata la sfera sentimentale. "Ti amo amore" le ha scritto Alberto Cotta Romano come commento ad una foto di coppia postata nel 6 gennaio 2021.

Il bacio tra Tananai e Fedez sul palco

Al Fabrique di Milano durante il concerto di Tananai, Fedez ha fatto una nuova sorpresa al pubblico per cantare insieme all'artista, ex Big a Sanremo 2022, la canzone scritta insieme, Le madri degli altri. I due artisti sono molto amici e dopo aver cantato e saltato insieme ai fan, si sono stretti in un abbraccio. Subito dopo il rapper, marito di Chiara Ferragni, ha deciso di saltare in braccio al suo collega per poi stampargli un bacio a stampo. L'episodio esilarante è stato ripreso anche da Sara Marino la quale ha poi commentato: "Non sono gelosa".