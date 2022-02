Chi è la fidanzata di Tananai presente nel videoclip di Esagerata: “Sono innamorato” Tananai, il giovane talento tra i big al Festival di Sanremo 2022, ha una fidanzata: la ragazza è presente in uno dei suoi videoclip.

A cura di Gaia Martino

Tananai è il giovane artista che ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso occasionale. È arrivato ultimo nella classifica finale ma ha conquistato ugualmente il pubblico della kermesse con la sua ironia e spontaneità. È arrivato sul palco dell'Ariston grazie alla vittoria, con Yuman e Matteo Romano, di Sanremo Giovani e nella serata dedicata alle cover si è esibito con Rosa Chimical in una inedita versione di A far l'amore comincia tu. Il classe '95 è anche un ruba cuori: tantissime giovani telespettatrici su Twitter rendono pubblico il loro interesse per l'artista e sarebbero curiose di scoprire qualche curiosità in più sulla sua vita privata. Alla domanda di Amadeus ‘Sei fidanzato?', ha risposto ‘Si‘. Ma chi è la ragazza che ha conquistato Tananai?

Chi è la fidanzata di Tananai

È partito sui social il toto nome per la fidanzata di Tananai. Tantissime fan sono curiose di scoprire i dettagli riguardo la ragazza che ha rubato il cuore dell'artista, uno dei protagonisti di Sanremo 2022 nonostante si sia classificato ultimo. Alberto Cotta Ramusino è il suo nome all'anagrafe ed è ufficialmente fidanzato, come rivelato sul palco dell'Ariston in risposta ad Amadeus, ma essendo anche riservato preferisce non rendere pubblica la sua love story. Sul conto della ragazza però qualcosa sappiamo. In un'intervista rilasciata a Le Iene prima della partecipazione alla kermesse, Tananai ha svelato dei dettagli riguardo la sua vita privata.

Ho una fidanzata, l'ho conosciuta durante una serata. L'ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l'ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato.

Il video a cui si riferisce il cantante è quello ufficiale di Esagerata, il singolo presentato a Sanremo Giovani che racconta un litigio tra due persone. La donna che ad inizio videoclip prende a calci il cantante, stando alle sue parole, è la sua fidanzata.

Perché Tananai ha scelto di chiamarsi così

Classe 1995, è di Cologno Monzese e su Twitter per molti è un vero e proprio rubacuori. Alberto Cotta Ramusino è il suo nome e Tananai dal dialetto bresciano vuole dire ‘cosa inutile', si tratta di un aggettivo solitamente rivolto a chi è ingenuo ma anche pestifero. Come ha spiegato lui stesso in una video intervista per Notizie.it, gli fu affidato questo soprannome da piccolo proprio per via della sua iperattività: "Così mi chiamava mio nonno, Tananà vuol dire piccola peste, gli scappavo tra le gambe, lui goffo cercava di acciuffarmi".