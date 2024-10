video suggerito

Tananai: "Ho fatto un passo significativo con la mia fidanzata. Sanremo 2025? Voglio godermi altro" Tananai parla al Corriere il suo nuovo album e la sua nuova vita. "Ho fatto un passo bello e complesso con la mia fidanzata" e l'amore che prova dentro, oggi lo racconta nelle sue canzoni. Su Sanremo 2025 non ci sarebbero aperture: "Sono nella fase in cui voglio godermi il mio pubblico".

A cura di Gaia Martino

Tananai ha presentato dal vivo il suo nuovo album al Meet di Milano, CalmoCobra, "la frase che mi ripeteva il mio manager per farmi tenere i piedi per terra" ha raccontato in una lunga intervista al Corriere. Il celebre cantante ha fatto esplodere il suo "lato romantico" nelle sue canzoni e ha rivelato il perché. Non essendo un tipo che esterna le sue emozioni, "non dico ti amo", ha deciso di esprimere quello "che non tiro fuori nella quotidianità". Oggi è felicemente fidanzato con Sara Marino e nell'intervista ha svelato di aver fatto un passo importante per la sua storia d'amore.

Le parole di Tananai

"Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso. La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico" ha raccontato Tananai che parla del suo amore nelle canzoni. Non teme di diventare uno di quelli "strappalacrime": "So chi sono", le parole. La copertina del suo nuovo album, CalmoCobra, "è metafora della velocità che pensiamo sia sana ma non lo è". Il cantante ha rivelato le sue ambizioni: "Voglio mandare a quel paese l’ansia da prestazione: siamo circondati da chi sorride sempre, fa soldi, ha i muscoli. Non amo la retorica del numero 1. Non mi sono mai sentito tale". Ad inizio novembre tornerà nei palazzetti, per il tuor. Partirà da Jesolo e "avrò un palco che si farà ricordare". Se Annalisa non sarà presente come ospite, non canterà Storie brevi, ha rivelato. "Non era un feat, ma un duetto vero e se manca lei manca tutto. L’unica soluzione è che la canti il pubblico", le parole.

La possibilità di vederlo a Sanremo 2025

Tananai ha risposto, infine, alla domanda riguardante il Festival di Sanremo che fu il suo trampolino di lancio. "È una vetrina importante, ma andarci o meno dipende dalla canzone e dalle priorità che hai. Adesso sono nella fase in cui voglio godermi il mio pubblico e costruire la mia dimensione. Però se arrivasse il brano giusto ci tornerei subito", le parole.