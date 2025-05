video suggerito

Mariana D'Amico di Casa a prima vista: "A 22 anni firmavo contratti col pancione, vorrei fare un film con Sorrentino" Protagonista di Casa a prima vista su Real Time, Mariana D'Amico si racconta in un'intervista e ripercorre gli esordi della sua carriera. A 22 anni si è sposata ed è diventata mamma del suo primo figlio: "Fino al nono mese di gravidanza ho sempre lavorato, siglando un rogito appena tre giorni prima di partorire". E sui progetti futuri: "Mi piacerebbe fare un film con Sorrentino".

A cura di Sara Leombruno

Protagonista di Casa a prima vista, il programma in onda su Real Time, Mariana D'Amico si è raccontata in un'intervista in cui ha ripercorso gli esordi della sua carriera. A 22 anni si è sposata ed è diventata mamma del suo primo figlio: "Fino al nono mese di gravidanza ho sempre lavorato, siglando un rogito appena tre giorni prima di partorire". In futuro, le piacerebbe continuare a lavorare davanti alle telecamere: "La tv è una sfida con me stessa anche se, dovendo sognare in grande, mi piacerebbe fare un film. Magari con Sorrentino".

Gli esordi della sua carriera e i sogni per il futuro

A 20 anni, Mariana già lavorava, a 22 si è sposata ed è diventata mamma del primo figlio: "Mentre le mie amiche andavano all'università e in viaggio io ero concentrata sulla mia agenzia, sulla formazione dei collaboratori e su tutto il resto", ha detto in un'intervista a Vanity Fair. Fino al nono mese di gravidanza ha sempre lavorato, "siglando un rogito appena tre giorni prima di partorire. Il giorno dopo le dimissioni dall'ospedale sono tornata al lavoro e ho fatto firmare un contratto di affitto a dei clienti".

Per lei, il matrimonio a 22 anni ha rappresentato "un progetto di vita: sia io che mio marito lavoravamo ed è stato logico pensare di fare insieme quel passo". E sui progetti futuri: "La tv è una sfida con me stessa anche se, dovendo sognare in grande, mi piacerebbe fare un film. Magari con Sorrentino".

Il regista Paolo Sorrentino

Le lacrime in una delle ultime puntata di Casa a prima vista

Nonostante sembri molto sicura di sé, Mariana D'Amico nasconde un profondo animo sensibile, che si è visto in modo particolare in una delle nuove puntate di Casa a prima vista. Ripetendo ad alta voce la parola "vincere", è scoppiata a piangere: "Mentre giravo quella puntata stavo vivendo un periodo di forte stress a livello personale e, quando la cliente mi ha chiesto di fare un esercizio per scoprire nuove sfumature della mia voce, ho pensato a delle corde che mi hanno smosso qualcosa", le parole. L'agente immobiliare credeva che la produzione avrebbe tagliato quella parte, "ma gli autori mi hanno spiegato che era importante che ci fosse perché mostrava un lato di me che non era mai uscito prima".