Casa a Prima Vista, l’appartamento scelto da Michela è ancora in vendita e costa meno: neanche lei avrebbe comprato

L’appartamento scelto da Michela a Casa a Prima Vista, nella puntata del 19 settembre, è ancora in vendita e ad un prezzo inferiore rispetto a quello presentato nel programma Real Time (269mila anziché 299mila euro). La donna, artista di professione, non avrebbe quindi comprato la soluzione propostale. Era alla ricerca di una casa di almeno 90 metri quadrati ad Ostia, ambienti luminosi e un balcone con vista.

Michela è stata la protagonista della puntata del 19 settembre di Casa a Prima Vista. Arista di professione e appassionata di discipline olistiche, era alla ricerca di una casa di almeno 90 metri quadrati ad Ostia (Roma) con un budget massimo di 350mila euro. La proposta scelta, quella di Blasco Pulieri, risulta però ancora in vendita su siti dedicati alla compravendita immobiliare. Così come Isidoro e altri acquirenti del programma, quindi, neanche lei avrebbe comprato alla fine l'appartamento.

La richiesta di Michela e le alternative di Nadia, Blasco e Corrado

Michela si è rivolta a Casa a Prima Vista perché, dopo anni in affitto ad Ostia, è decisa a comprare casa. Ad accompagnarla l'amico di una vita Stefano: si conoscono dalla prima elementare e da bambini sono stati anche fidanzati. Oltre alla metratura di almeno 90 metri quadrati, l'acquirente è alla ricerca di ambienti luminosi per potersi dedicare alla sua pittura e anche di una stanza da poter usare come studio per dipingere. A queste richieste si aggiungono una cucina abitabile, 2 bagni e un balcone con vista. Budget complessivo di 350mila euro.

Stefano e Michela, puntata del 19 settembre di Casa a Prima Vista

La prima proposta è stata quella di Nadia, che ha mostrato a Michela e Stefano un appartamento di 130 metri quadrati con 3 camere da letto, balcone-terrazzo, 2 bagni e un budget complessivo di 325mila euro. Blasco ha scelto un super attico con vista sul mare, ristrutturato ma interamente da arredare. A colpire l'acquirente fin da subito è stata l'esposizione e la luminosità. Metratura 130 metri quadrati e prezzo 299mila. Infine Corrado ha puntato su un appartamento ad Ostia Centro, piano rialzato e inferiore, con giardino di 70 metri quadrati, living, cucina e due camere da letto.

La soluzione scelta da Michela ad Ostia è ancora in vendita: il prezzo è inferiore

Così come molti acquirenti di Casa a Prima Vista, anche Michela non avrebbe proseguito la trattativa dopo la scelta fatta nel programma di Real Time. Alla fine della puntata la donna ha spiegato di preferire la proposta di Blasco Pulieri, che però non avrebbe poi comprato. Consultando infatti uno dei più famosi siti di compravendita immobiliare, l'appartamento in questione risulta ancora disponibile e ad un prezzo di 269mila euro anziché 299mila, quindi inferiore rispetto a quanto noto finora.