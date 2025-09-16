Isidoro di Casa a Prima Vista: “Non ho comprato la casa di Ida. Ecco come funzionano casting e registrazioni”

Isidoro Patalano, acquirente di Casa a Prima Vista, ha raccontato a Fanpage.it alcuni retroscena della sua esperienza nel noto programma Real Time. Come si può partecipare? E cosa succede dopo la scelta di una delle proposte? Il giornalista era alla ricerca di un bilocale a Milano con un budget di 400 mila euro. Ha scelto la proposta di Ida di Filippo, ma ha rivelato di non aver poi comprato l’appartamento.

Come fare per partecipare a Casa a Prima Vista? Gli acquirenti conoscono prima le proposte dei tre agenti immobiliari? E cosa succede dopo la scelta finale? A rispondere a queste (e altre domande) è Isidoro Patalano, giornalista di professione, che ha partecipato alla puntata del 15 settembre del noto programma Real Time. Accompagnato dall'amica Cristina, era alla ricerca di un bilocale a Milano con un budget di 400mila euro, che avesse a disposizione un posto bici e anche un balcone con fili per il bucato. Per trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze si è rivolto ai tre agenti Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre, che hanno gli hanno proposto tre alternative. Contattato da Fanpage.it, l'acquirente ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Non ho comprato la casa di Ida, per motivi personali mi sono fermato con la ricerca".

Come ti sei avvicinato a Casa a Prima Vista?

Avevo appena iniziato la ricerca casa e nel giorno in cui stavo contattando la banca, neanche a farlo apposta, in tv c'erano le repliche di Casa a Prima Vista con protagoniste due persone che avevo conosciuto a Milano. Così mi è scattata la scintilla e ho detto ‘ci provo'. Apro Instagram e vedo che i casting erano aperti. Ho pensato che fosse un segno e ho fatto domanda.

C'è stato un provino poi?

Dopo aver fatto domanda, mi hanno chiamato per il casting online. Ho partecipato con Cristina, l'amica che mi ha accompagnato in puntata. Ci hanno fatto diverse domande sulle nostre vite, per capire meglio chi fossimo, poi mi hanno chiesto che tipo di soluzione stessi cercando.

Quindi hanno voluto sapere prima le tue richieste.

Sì, esatto. Poi quando mi hanno accettato nel programma, abbiamo fatto una lista definitiva delle richieste e sono state date agli agenti immobiliari, così che potessero cercare le soluzioni prima della registrazione.

Come funziona l'organizzazione delle registrazioni?

La produzione mi ha chiamato dicendomi "in questi giorni registriamo". Le registrazioni sono durante circa tre giorni. Nel primo ho visto due case, la terza nella mattinata del secondo giorno, poi ci sono state altre mezze giornate di riprese.

Le case sono davvero una sorpresa o sapevi come sarebbero state?

Mi hanno mandato gli indirizzi degli appartamenti la sera prima dicendomi di non cercare bilocali in quella zona su siti immobiliari, così da avere una reazione reale durante la visita, che dura circa due ore. Non sapevo però come sarebbero stati gli ambienti.

Sapevi invece quando sarebbe andata in onda la puntata?

L'abbiamo registrata a febbraio e mi era stato detto inizio estate, ma non ero a conoscenza della data precisa di messa in onda.

Ida Di Filippo, Isidoro e Cristina nella puntata del 15 settembre di Casa a Prima Vista

Durante la puntata hai scelto la casa di Ida. L'hai comprata davvero alla fine?

No perché per motivi personali ho deciso di non comprare più casa e fermarmi nella ricerca. Al momento vivo in affitto nello stesso appartamento in cui ero prima. In realtà, però, mi piacevano sia la proposta di Ida che quella di Mariana, la migliore come rapporto qualità-prezzo.

Invece le pareti rosse dell'appartamento proposto da Gianluca proprio non ti piacevano.

Proprio no (ride, ndr), anche se guardando il colore in tv ho pensato che fosse più carino e luminoso rispetto alla realtà. Il terrazzo invece è più bello dal vivo.

Cosa succede dopo la scelta finale?

Per i fini del programma, non puoi dire che nessuna delle tre soluzioni ti piace, devi sceglierne una. La trattativa e l'eventuale offerta però avviene in altra sede, perché altrimenti farebbero vedere anche questa parte in video. Nel mio caso specifico, io non mi sono più fatto sentire per motivi personali e non ne abbiamo più parlato.

Gianluca, Ida e Mariana sono davvero come si vede da casa?

Sono molto simpatici, uniti e giocherelloni. Da spettatore e campano, ho sempre adorato la mia conterranea Ida. La vera scoperta però è stata Mariana, dal vivo è un amore e dolcissima, mentre attraverso la tv delle volte può sembrare più rigida. Tutta l'esperienza, di base, è come si vede in puntata, reazioni comprese.

Consiglieresti questa esperienza?

L'ho già consigliata a persone che stanno cercando casa.