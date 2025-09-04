Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Casa a Prima Vista, l’assurda richiesta di 2 studentesse: “Cerchiamo casa a Milano, abbiamo 800mila euro di budget”

Nella puntata del 4 settembre di Casa a Prima Vista, Anita e Luigia, studentesse di giurisprudenza, erano alla ricerca di un quadrilocale a Milano in cui trasferirsi. “Almeno 100 metri quadrati e due bagni. Abbiamo un budget di 800mila euro”, hanno raccontato ai tre agenti immobiliari del programma.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
82 CONDIVISIONI
Immagine

Casa a Prima Vista Italia è tornato su Real Time con una nuova stagione. La puntata in onda il 4 settembre, alle 20.30 su Real Time, ha visto protagoniste Anita e Luigia. Le due studentesse hanno avanzato un'insolita richiesta ai tre agenti immobiliari Mariana D'Amico, Gianluca Torre e Ida Di Filippo. La loro ricerca della casa perfetta a Milano non è passata inosservata sui social, in particolare su X, dove è stata piuttosto commentata dai fan del programma.

La richiesta delle studentesse Anita e Luigia per il loro appartamento

Le protagoniste della puntata del 4 settembre di Casa a Prima Vista sono state Anita, Luigia e sua sorella Alessia. Quest'ultima però è comparsa solo in foto e non ha partecipato alla ricerca della casa perché, a detta della sorella, "è impegnata a studiare per un esame". Tutte e tre sono studentesse di giurisprudenza a Milano e stanno cercando una casa da acquistare in cui potersi trasferire e costruire il loro futuro, lasciando così il collegio in cui si trovano adesso.

Immagine

"Siamo entrambe studentesse e studiamo giurisprudenza. Io al primo anno e lei al secondo", ha raccontato Anita. Luigia ha spiegato poi il motivo che le ha portate a rivolgersi ai tre agenti immobiliari del programma: "In previsione di voler rimanere a Milano anche dopo gli studi, io e mia sorella (Alessia, ndr) abbiamo parlato con i nostri genitori e abbiamo pensato di acquistare una casa, dove verrà a vivere con noi anche Anita". 

Leggi anche
Affari Tuoi, Marianna rischia tutto e fa male: quanto ha scoperto di avere nel pacco con il numero del suo papà

Il budget di 800mila euro e la scelta della casa

Dopo le presentazioni, è arrivato il momento delle richieste. "Stiamo cercando un quadrilocale con una stanza per ognuna di noi. Almeno 100 metri quadrati, due bagni sono indispensabili per sopravvivere", hanno spiegato. Quanto alla zona, Luigia e Anita hanno le idee chiare, così come per il budget: "L'ideale sarebbe zona Sant'Ambrogio, dove studiamo, o qualcosa di collegato con metro verde o blu. Budget di 800mila euro".

La prima proposta è stata quella di Mariana, un appartamento in Zona Bocconi, che però non ha incontrato i gusti delle future coinquiline perché dotato di cucina a vista, anziché di ambienti separati. La proposta di Ida era invece a Crescenzago, ma ha mostrato lo stesso problema. Quella vincente è stata di Gianluca: quadrilocale in Zona Cinque Giornate, vicino al Palazzo di Giustizia, con tre stanze e anche tre bagni. Nonostante fosse oltre il budget di 50mila euro, Anita e Luigia (dopo un confronto con Alessia) hanno preso la loro decisione.

Programmi TV
82 CONDIVISIONI
Immagine
AFFARI TUOI
Marianna rischia tutto e fa male: quanto ha scoperto di avere nel pacco con il numero del suo papà
La puntata del 3 settembre: Michael dalla Toscana accetta 28mila euro, ma nel pacco c'erano 75mila
Ad Affari Tuoi c'è un problema con Thanat: il thailandese da cuoco diventa tuttofare
Gennaro Marco Duello
Pompea apre la nuova edizione ma sbaglia tutto: torna a casa a mani vuote
Stefano De Martin spiega la novità del pacco nero
Gerry Scotti provoca De Martino: "Ora è l'uomo dei record, ma La Ruota non resterà a guardare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views