Il curioso caso di Davide: da ospite di TvTalk con gli agenti Ida, Mariana e Gianluca a compratore di Casa a Prima Vista

Il curioso caso di Davide Tumiotto, protagonista dell’episodio di Casa a Prima Vista andato in onda il 9 settembre. L’uomo, che nel concept del programma dovrebbe rappresentare uno sconosciuto qualsiasi alla ricerca di una casa, era in realtà già stato in tv, ospite di Mia Ceran a TvTalk. E proprio in quel frangente aveva conosciuto gli agenti del format prodotto da Blu Yazmin, gli stessi che a Casa a Prima Vista finge di non conoscere.

Real Time trasmette – involontariamente – il curioso caso di Davide Tumiotto che, nell’arco di pochi mesi, passa dall’essere un ospite di TvTalk a potenziale compratore di uno degli appartamenti di Casa a Prima Vista. Con una “aggravante”: gli agenti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico, che nel programma prodotto da Blu Yazmin finge di non conoscere, sono gli stessi con i quali aveva condiviso lo studio del programma Rai condotto da Mia Ceran.

Una premessa. Non è una novità che i figuranti televisivi rimbalzino da una produzione all’altra – era già accaduto con Jacopo Perciballi di Ciao Darwin – ma è singolare come nel caso di Tumiotto gli elementi si incastrino sfortunatamente insieme per dimostrare quanto possano essere sapientemente abbellite alcune delle storie proposte dalla televisione affinché si adattino al racconto che un format intende fare. Accade così che Davide, da perfetto sconosciuto, diventi emblema di un divertente meccanismo che fa in modo che una comparsa televisiva si sposti da un format all’altro, adattando di volta in volta la propria storia e le proprie esigenze.

Davide a Casa a Prima Vista, a cercargli casa sono gli stessi agenti già incontrati in Rai

Gli agenti di Casa a Prima Vista guardano il video di presentazione di Davide e Simone

Tumiotto, protagonista di Casa a Prima Vista nell’episodio andato in onda martedì 9 settembre, irrompe nel format raccontandosi come un uomo che, insieme al compagno Simone, è alla ricerca di una villetta nella quale trasferirsi. A occuparsi della sua richiesta sono gli agenti Ida, Filippo e Mariana, incaricati di cercare una soluzione adatta alla coppia nel territorio di Monza Brianza.

I tre agenti guardano il videomessaggio registrato da Davide e Simone senza dar segno di avere riconosciuto l’uomo. Il caso vuole, tuttavia, che dagli archivi Rai spunti un video che dimostra che un incontro tra i quattro c’era già stato e precisamente il 10 maggio scorso quando Davide aveva partecipato a una puntata di TvTalk, in quel caso nelle vesti di rappresentante del target 45/54 anni. Puntata che aveva visto gli analisti in studio discutere del successo di Casa a Prima Vista proprio con i protagonisti della trasmissione. Gli stessi che Davide, trasformatosi a settembre in potenziale acquirente di un immobile a Monza Brianza, aveva già conosciuto in Rai.

Davide a TvTalk nella puntata che ha per argomento Casa a Prima Vista

Gli agenti di Casa a Prima vista a TvTalk il 10 maggio 2025, la stessa puntata alla quale partecipa Davide

Davide Tumiotto non ha comprato la villa scelta nella puntata di Casa a Prima Vista

Com’è finita questa curiosa storia? Davide era realmente interessato ad acquistare una nuova casa? E ha acquistato una di quelle trovate per lui dagli agenti di Casa a Prima Vista incontrati mesi prima di Rai? No, ed è lui stesso a raccontarlo con una Instagram Story nella quale spiega che, sebbene “sinceramente interessato alla villetta in questione”, ha preferito interrompere la trattativa a causa di un difetto che era già stato evidenziato nella fase di visita dell’immobile ma che poi, quando si è trattato di finalizzare l'acquisto, è diventato insormontabile. Tumiotto, insomma, è entrato a far parte del 60% di potenziali acquirenti che, dopo il passaggio in tv, finisce per non acquistare l’immobile scelto.