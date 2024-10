video suggerito

Jacopo Perciballi, che cercava casa da oltre 1 milione a Casa a prima vista, era un “conte” a Ciao Darwin Si chiama Jacopo Perciballi il giovane romano che, insieme alla sorella Gaia, aveva partecipato a una puntata di Casa a prima vista alla ricerca di un immobile per un valore complessivo da 1milione e 300mila euro. Non si tratterebbe di un giovane comune: Jacopo aveva già partecipato a Ciao Darwin e in quell’occasione il creator Leonardo Maini Barbieri – che sostiene di essere nobile – lo aveva presentato come un conte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

In una puntata di Casa a prima vista andata in onda qualche settimana fa a cercare un appartamento a Roma erano stati una coppia di fratelli, Jacopo e Gaia. Mantenendo una postura rigida e un certo stoicismo di fronte alle telecamere, i due avevano raccontato agli agenti del celebre e fortunato format di Discovery di stare cercando un appartamento che avesse determinate caratteristiche e di possedere un importante budget a disposizione, nonostante la giovanissima età: 1 milione e 300 mila euro. Una cifra notevole in considerazione del fatto che i due gemelli originari di Frosinone hanno appena 23 anni.

Jacopo Perciballi era già stato a Ciao Darwin

La partecipazione dei due fratelli a Casa a prima vista ha acceso i riflettori sulla vita dei giovani che hanno catturato l’attenzione del pubblico a casa per gli atteggiamenti singolari e la cospicua disponibilità economica. Facendo una rapida ricerca in rete, siamo riusciti a scoprire che Jacopo non era completamente a digiuno di esperienze televisive. A febbraio 2024, infatti, il giovane aveva partecipato alla puntata di Ciao Darwin per la sfida che aveva visto contrapposti gli “Eleganti” capitanati da Raffaello Tonon contro i “Tamarri” capitanati da Floriana Secondi. Poco prima che cominciasse la registrazione, inoltre, Jacopo era stato tra i protagonisti di una foto postata su Instagram da Leonardo Maini Barbieri, creator che sostiene di possedere un titolo nobiliare e che aveva presentato l’amico Jacopo con il titolo di “Conte” Jacopo Perciballi.

Jacopo Perciballi di Casa a prima vista è un conte?

Jacopo e Gaia, dunque, apparterrebbero a una famiglia aristocratica italiana: i “conti” Perciballi. Non è raro, infatti, che su Instagram gli amici si rivolgano a Jacopo chiamandolo “conte”. Si tratta di un titolo nobiliare reale o di una burla orchestrata dall’amico Leonardo Maini Barbieri sul cui titolo, dalle origini quantomeno fumose, si sono concentrati diversi servizi di approfondimento tv e numerosi contenuti social?