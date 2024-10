Casa a Prima Vista con Jacopo e Gaia, i gemelli 23enni di Frosinone con il budget da 1,3 milioni

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Una puntata molto discussa a Casa a Prima Vista, il fortunato programma di Real Time. Protagonisti Jacopo e Gaia, due gemelli 23enni di Frosinone, lui studente di giurisprudenza che sogna di fare l'avvocato o il magistrato, lei studentessa di lingue, che sogna di ripercorrere le orme del padre, team manager nel campo del motociclismo. Il loro budget non è proprio di poco conto: 1,3 milioni di euro. E sui social è scoppiata l'ironia e l'invidia nei confronti dei due giovani facoltosi.

"Jacopo è socievole, esuberante e sempre allegro", lo descrive la sorella. E lui: "Gaia è molto permalosa e non è molto socievole. Adesso viviamo a Frosinone ma per lo studio facciamo avanti e indietro. Per questo cerchiamo una nuova casa a Roma, per avere i nostri spazi e in caso invitare qualche amico". Gaia aggiunge: "Siamo clienti molto esigenti, molto attenti allo stile e alla suddivisione degli ambienti. Cerchiamo un quadrilocale da circa 150/200 metri quadrati, un attico o piano alto, due bagni, cucina open space, cabina armadio, ampio spazio esterno, zona Roma Nord o Parioli". Budget, come detto, 1,3 milioni di euro.

Blasco ha proposto loro un appartamento di 160 metri quadrati in piazza delle Muse, Parioli, con una splendida vista sulla città: doppio living, una cucina, tre camere, tre bagni, una lavanderia e un terrazzo da venticinque metri quadrati. Prezzo richiesto: 1.150.000 euro.

Corrado ha proposto un appartamento ristrutturato di 230 metri quadrati in zona via Cortina d'Ampezzo, con triplo living, cucina con zona pranzo, quattro camere, cabina armadio, cinque bagni, lavanderia, tre balconi e un terrazzo. L'appartamento è proposto al prezzo di 1.150.000 euro.

Nadia, infine, ha proposto un appartamento in via dei Monti Parioli, molto vicino a Villa Borghese. Una zona definita dai due potenziali acquirenti "molto strategica e centrata per la nostra richiesta". La soluzione di Nadia è un immobile al piano terra composto da un living, una cucina, tre camere, tre bagni, una lavanderia e un giardino per 200 metri quadrati complessivi. La richiesta è di 1.280.000 euro.

E proprio l'appartamento di Nadia ha vinto la competizione: "Anche se cercavamo un piano alto, appena siamo entrati in casa abbiamo avuto un senso di luce. La zona è esattamente quella che cercavamo e sicuramente avere un giardino di queste dimensioni a Roma è molto bello".