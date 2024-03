Chi è davvero Leonardo Maini Barbieri, la verità sul titolo nobiliare e il lusso: “Ho ingigantito” Il mio nome completo è Leonardo Glauco Teodorico Ascanio Guidobaldo Filiberto Angelo Maria Gustavo Amedeo Maini Barbieri. Star di Tik Tok, famoso per il suo titolo nobiliare e la vita dedita al lusso, è stato smascherato a Le Iene dal tiktoker, esperto di moda, Giacomo Attanà. “Mi sono autoincoronato come ha fatto Napoleone, ho ingigantito”, la confessione alla fine dell’incontro voluto da Le Iene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il mio nome completo è Leonardo Glauco Teodorico Ascanio Guidobaldo Filiberto Angelo Maria Gustavo Amedeo Maini Barbieri. Si presenta così questo ragazzo poco più che ventenne in uno dei numerosi video di Tik Tok da milioni di visualizzazioni. Diventato famoso per la condivisione della sua "vita da nobile" e per il lusso ostentato sui social, Leonardo Maini Barbieri vanta quasi un milione di followers proprio grazie alle borse firmate e ai bracciali costosi che ogni giorno affollano la sua timeline.

Giacomo Attanà e la battaglia social per smascherarlo

Molti i followers, altrettanti gli haters. Tra i quali, non propriamente per il puro gusto di detestarlo quanto più di smascherarlo, c'è Giacomo Attanà, a sua volta giovane e famoso tiktoker esperto di moda. Sua grande amica è Aurora Ramazzotti, che lo ha sostenuto nella battaglia social contro Leonardo Maini Barbieri e la sua narrazione ricca di falle. Diversi i video in cui Attanà mette in evidenza le verifiche fatte sul conto del presunto benestante rampollo al fine di chiedere spiegazioni al diretto interessato, che però fino a ieri non aveva mai risposto.

L'incontro tra Giacomo Attanà e Leonardo Maini Barbieri

Ci hanno pensato Le Iene a raggiungerlo per proporgli prima un pranzo nella tenuta nobiliare di famiglia dove, a suo dire, vivrebbe ancora l'anziana nonna. Di fronte all'impossibilità di organizzarlo per un rifiuto di quest'ultima, Stefano Corti gli ha proposto una giornata in giro per negozi di lusso. Anche lì, un buco nell'acqua, le uniche buste in mano a Leonardo Maini Barbieri sono state quelle di campioncini di profumo gratuiti gentilmente offerti da una profumeria di lusso. Una volta raggiunta la caffetteria dov'è solito consumare un tè all'inglese, la sorpresa inaspettata: Giacomo Attanà è spuntato da dietro l'angolo e gli ha chiesto di rispondere ad alcune domande. Prima tra tutte, quella sull'identità: chi è davvero Leonardo Maini Barbieri? È un nobile o solo un personaggio di Tik Tok?

La confessione: "Mi sono autoincoronato come ha fatto Napoleone"

“Io mi sono autoincoronato come ha fatto Napoleone" ha risposto il ragazzo, "quindi mi sono stilato la lista di una cosa e me li sono auto messi. Se mio papà è nobile? No papà no. Ma la gente lo sa". Beh, non proprio. I bracciali con il tag a Cartier sono veri? "No, è gioielleria. Come mai ho taggato Cartier? In quelle foto avevo di fianco il negozio di Cartier". Alla richiesta di vederli dal vivo a casa sua, ha subito replicato: "Non lo so se è possibile, forse sono in banca". E sulle due commesse licenziate di Hermes: "Ho romanzato l’accaduto. Ho ingigantito un po’ la cosa. Non ho fatto licenziare nessuno". Il finale della confessione ha del sorprendente: "La gente non mi segue perché indosso cose firmate o meno o perché sono o meno un nobile. Le persone mi seguono perché sono un personaggio", ammettendo così, una volta per tutte, che la realtà propinata sui social altro non è che la proiezione di un copione ben scritto e interpretato.