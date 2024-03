Fiorello: “Se il Codacons si scusa con Fedez, allora è possibile la pace tra Russia e Ucraina” Fiorello scherza su Fedez e le scuse del Codacons: “Non volevo credere ai miei occhi quando l’ho letto: il Codacons chiede scusa a Fedez. Ho pensato ‘è il primo marzo o il primo aprile?’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di Viva Rai2! del 1 marzo, prima puntata del mese ma ultima della settimana, Fiorello ha scherzato come di consueto sulle notizie d'attualità. Leggendo i giornali, ha commentato la notizia di Vladimir Putin con le sue "minacce all'occidente" paragonando la Russia alla casa di Alain Delon. Ovviamente, non poteva mancare il passaggio su Fedez e la vicenda Codacons che ha chiesto scusa al rapper: "Non volevo credere ai miei occhi".

La battuta su Fedez e il Codacons

Il commento ironico di Fiorello sulla vicenda tra Codacons e Fedez è stato questo: “Non volevo credere ai miei occhi quando l’ho letto: il Codacons chiede scusa a Fedez. Ho pensato ‘è il primo marzo o il primo aprile?'. Se il Codacons si scusa con Fedez, allora è possibile anche la pace tra Russa e Ucraina”. La puntata si è poi aperta con un omaggio a Happy Days, la serie americana che ha conquistato soprattutto tanti italiani. Dopo l'omaggio, Fiorello scherza: “Ma chi siamo, la Compagnia della Rancia? Faremo il musical di VivaRai2!”.

I Negramaro cantano al semaforo

Grandi e graditi ospiti musicali della mattinata sono stati i Negramaro. La band di Giuliano Sangiorgi ha suonato dal vivo e si è persino esibita al semaforo, ormai una gag che è una consuetudine per tutti gli ospiti di Viva Rai2! Al semaforo, i Negramaro hanno cantato una versione ironica di Meraviglioso: "Spostate coso!".

Fiorello non ha mancato di parlare poi delle prossime elezioni in Abruzzo che appaiono determinanti per il futuro della politica italiana: “Ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni dal governo. La Premier Meloni dice che è un’opera di rilevanza strategica”. Lo scetticismo di Fiorello: "Mmmh… in Abruzzo, guarda caso. So che tra i progetti ci sono anche la funivia Cortina – L’Aquila e un ponte Milano – Chieti, l’ha presa bene Calenda!”.