Fiorello: "Putin ha detto che è pieno di armi, la Russia sembra la casa di Alain Delon" Il mattatore catanese scherza sulle parole di Vladimir Putin: "È tutto pieno di missili, sembrava di stare a casa di Alain Delon. Attacca tutti, spara tutti. Ma che stai a giocà, a Risiko?".

Fiorello sfotte Putin nella puntata di venerdì 1 marzo di Viva Rai2!. Dopo le parole pesanti pronunciate dal capo del Cremlino alle camere riunite al Parlamento Russo – "Le nostre armi possono raggiungere l'Occidente" – Fiorello ci scherza su: "A me piace quando Putin usa giri di parole per arrivare a quello che vuole dire: colpire l'Occidente. Bravo Putin! Mi piace anche quando dice: "Abbassare i toni".

Le parole di Fiorello

Il conduttore di Viva Rai2! nel leggere le notizie dei giornali di oggi, commentando quello che ha detto Vladimir Putin alle camere riunite al Parlamento russo, ha fatto un parallelo tra la disponibilità bellica della Russia e la casa di Alain Delon, dove sono state sequestrate 72 armi da fuoco per le quali l'attore non aveva alcun tipo di autorizzazione.

Putin ha elencato tutti i missili che ha: c'abbiamo questo, poi c'abbiamo questo, c'abbiamo questo. È tutto pieno di missili, sembrava di stare a casa di Alain Delon. A me la cosa di Alain Delon m'è rimasta qua, tremila proiettili, potrebbe vincere la guerra da solo.

E ancora sull'inasprimento di ogni pena nei confronti dei dissidenti, Fiorello scherza: "Le armi nucleari sa quando usarle. Per esempio, tu dici: presidente, io non sono d'accordo con lei. E lui: PAM!".

L'appello: "Chiamami che vengo in Russia"

Fiorello scherza ancora su Putin e sul fatto che "loro sono ironici, mica se la prendono": "Chiamami Putin che vengo a fare uno spettacolo in Russia. Siamo con te, Putin. Mi piace questa sua diplomazia. Attacca tutti, spara a tutti. Ma che stai a giocà, a Risiko? Prenditela con noi, se hai coraggio. Tanto mica ci guarda". La chiusura della gag con una telecamera drone dall'alto a simulare un "particolare interesse": "Loro sono ironici, non è che lui adesso prende un drone e…Putin! Si fa per ridere!"